Coperte per cavalli: cosa acquistare?

Non appena si ha la necessità di acquistare una o più coperte per cavalli, sorgono una serie di domande come:



A cosa devo prestare attenzione quando acquisto la coperta per il mio cavallo?



Con quale coperta per cavalli devo coprire il mio cavallo quando è nella stalla o all’aperto?



Al fine di rendere più facile la risposta a queste domande, qui di seguito sono presenti una serie di punti che permettono di fare chiarezza sull’annoso problema dell’acquisto della migliore coperta per il proprio cavallo. Che si tratti di una coperta per la stalla, di una coperta antipioggia, di una coperta termica o da una coperta per il trasporto qui sono spiegate tutte le cose da verificare.



Come si determina la dimensione corretta di una coperta per cavalli?

Come succede nel settore della moda per umani, anche nel settore dei cavalli esistono delle misure e delle taglie con cui scegliere la coperta per il proprio animale. Il fattore decisivo in questa scelta non è solo legato alla misura della schiena dell’animale, ma si deve anche prendere in considerazione il taglio complessivo nella zona del petto, del collo e delle spalle.



Al fine di determinare la corretta dimensione della coperta per cavalli, in molti casi si misura la lunghezza della schiena del cavallo dal punto più alto del garrese fino all’inizio della coda.

Misurare la lunghezza della schiena del cavallo

Il nastro di misurazione dovrebbe essere posizionato davanti al garrese e poi si deve percorrere la schiena del cavallo fino all’inizio della coda. È bene fare attenzione, se si vuole prendere il più correttamente le misure del cavallo, di seguire la spina dorsale dell’animale.

Misurazione della scollatura

La misurazione della scollatura è molto importante, in quanto la misura dello scollo di una coperta per cavalli varia da marca a marca. Inoltre, anche in coperte della stessa marca, è possibile trovare modelli con diverse misure della scollatura.



Si possono riscontrare differenze particolarmente importanti quando si tratta di coperte per cavalli a colo alto o collo basso. Lo scollo deve essere chiaramente davanti al garrese e alla spalla. Se la scollatura è troppo stretta, il cavallo non può più abbassare la testa in tutta libertà. Al contrario, se la coperta scivola verso il dietro la scollatura è troppo larga.

Misurazione dell’area del torace

Poiché le varie razze di cavalli differiscono notevolmente per il loro fisico, spesso è opportuno avere una coperta che sia in grado di regolare in base alle proprie necessità l’area toracica.



Il modo migliore per controllare la giusta larghezza è quello di mettere una mano sul lato inferiore del collo del cavallo e sentire che, nonostante la fibbia sia stretta, non è presente una grande tensione sul cavallo. La coperta deve essere saldamente fissata.



La regolazione di questa zona della coperta, solitamente si esegue mediante delle fibbie.

Misurazione dell’area della spalla

A causa dell’elevato numero di movimenti dei cavalli nel paddock o nella stalla aperta, la coperta del cavallo deve fornire un raggio d’azione sufficientemente ampio. Se la spalla ha abbastanza spazio per muoversi, si evitano graffi e escoriazioni dovuti allo sfregamento della coperta.



Se il modello di coperta per cavalli è dotato di un soffietto nella zona delle spalle, è necessario assicurarsi che questo sia chiuso quando il cavallo è in piedi e che si apra solo quando il cavallo è in movimento.

Differenze e caratteristiche specifiche della razza

I cavalli tosati devono essere sempre coperti per compensare la mancanza di peli che li proteggono dal freddo. Nel periodo autunnale e primaverile è sufficiente una coperta non foderata. Non appena la copertura esterna è compresa tra i 6-10°C, è bene utilizzare una coperta invernale rivestita da 200-250 g. Se le temperature secondo al di sotto dei 5°C, è bene provvedere a coprire un cavallo tosato con una coperta imbottita da 300-400 g.



Ci sono alcune razze di cavalli che hanno un manto naturale invernale così spesso da permettergli di non necessitare di una coperta. Un esempio è rappresentato dalla maggior parte delle razze pony. Cavalli robusti, che si trovano a loro agio anche a temperature vicine allo zero. Al contrario, i cavalli del sud del mondo hanno un mantello invernale molto più sottile e corto, che tiene bene al riparo dal freddo ma lascia passare l’umidità più velocemente.