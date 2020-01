Una gita fuori porta alla scoperta delle bellezze del nostro Paese

Hai bisogno di qualche giorno di pausa dal lavoro e dalla routine quotidiana o semplicemente di puro relax? Allora, scegli in modo accurato la tua meta! Qui di seguito abbiamo selezionato per te alcuni itinerari per vivere un week-end esclusivo ed appagante. Abbiamo escluso a priori mete come agriturismi e fattorie per non sconfinare nella noia più assoluta. Il suggerimento è quello di concedersi un viaggetto alla scoperta di alcuni angoli speciali del nostro Bel Paese. Anche se a prima vista sembreranno delle mete scontate, per una vacanza rilassante, rappresentano una valida soluzione.

La prima destinazione riguarda le terme del Trentino dove ci sono alcune strutture che spiccano per la qualità dei servizi. L'acqua da sempre ci aiuta a rigenerare corpo e spirito, ma soprattutto garantisce il nostro benessere psicofisico. Tra le terme più famose ci sono quelle di Pejo, Rabbi, Dolomia, Comano, Levico e Vetriolo e così via. Dopo un fine settimana di bagni in acque termali, massaggi, bagni di vapore, musica zen e buon cibo, ti sentirai sicuramente rilassato e pronto a riprendere la routine quotidiana.

Se poi, non hai voglia di salire in macchina e macinare chilometri e chilometri in autostrada in mezzo al traffico, l'ideale sarebbe poter prenotare il tuo viaggio in autobus, treno o aereo in modo semplice per qualsiasi destinazione. Se desideri prenotare il tuo viaggio per uno di questi fine settimana ti consigliamo di visitare alcuni siti per comparare i prezzi come Omio.

Un altro luogo ideale per rigenerarsi lontano dal caos e dalla città, tra il silenzio delle colline e il piacere della cultura è un bel castello. Trascorrere un fine settimana in un maniero potrebbe rivelarsi molto piacevole e rilassante. Chi non ha mai desiderato dormire in un letto a baldacchino, circondato da possenti mura, con una vista spettacolare sulla campagna? In Italia esistono molti siti dove poter pernottare e vivere un'esperienza da fiaba. Ad esempio, nel bellissimo borgo di Loreto Aprutino, in Abruzzo, c'è l’affascinante castello Chiola, una magnifica dimora storica dotata di 36 romantiche stanze, disposte su tre livelli, imponenti saloni, una grande corte centrale e una vista mozzafiato sulla vallata. Questo maniero sarà il tuo perfetto rifugio per trascorrere un weekend di relax.

Se poi sei amante della natura e degli animali, una meta per un weekend fuori dall'ordinario potrebbe essere quella di andare alla scoperta del santuario dei cetacei in Liguria e precisamente a Santa Margherita Ligure. Qui potrai fare whale watching e vivere un’esperienza unica e indescrivibile, su di una barca, assieme a un biologo marino. L'escursione ti consentirà di avvistare alcuni dei cetacei che popolano il Santuario Internazionale del Mar Ligure e restare senza fiato davanti alla loro straordinaria bellezza. Al ritorno avrai l'opportunità di trascorrere una piacevole serata alla scoperta dei sapori del territorio ligure in uno dei migliori locali di Portofino.

Se la routine quotidiana non ti dà il tempo di dedicarti come vorresti alla tua metà, un weekend fuori porta con un tocco di romanticismo, magari in un chalet di montagna, potrebbe essere ideale per scaldare i cuori.

C'è solo l'imbarazzo della scelta tra le varie destinazioni che possono spaziare dal Piemonte alla Valle d'Aosta, dalla Lombardia al Trentino e molto altro ancora.