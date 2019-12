Pioggia di denaro su tre quartieri cittadini

Tre quartieri di Nizza, posti all’Est e all’Ovest della città, fra i più sensibili anche i più bisognosi di interventi di miglioramento della qualità della vita degli abitanti cambieranno aspetto.

Un investimento che destinerà 350 milioni di euro ai quartieri di Liserons e dell’Ariane all’Est cittadino e dei Moulins all’Ovest lungo l’asse servito dalla Ligne 3 del tram.

In termini analitici saranno 49,3 i milioni di euro investiti a Liserons (nei pressi del casello di Nice Est), 168 all’Ariane (sulla strada della futura estensione del tram in direzione di La Trinité e Drap) e 128,8 milioni di euro a Les Moulins.

Gli interventi previsti sono inseriti in un file al fondo di questo articolo.

Si tratta della prosecuzione di interventi di ristrutturazione e miglioramento dei quartieri cittadini che già ha portato ad interventi di 490 milioni di euro al quartiere Pasteur, quello del centro ospedaliero.