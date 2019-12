Babbo Natale apre il suo ufficio anche nel Principato di Monaco

Tutta la squadra di Babbo Natale sta già preparando i giocattoli che distribuirà la notte di Natale.

Per scrivergli niente di più semplice: porta prima del 24 dicembre la tua lettera o un bel disegno in una buca delle lettere del Principato di Monaco.

Occorre ricordarsi di mettere il giusto indirizzo Père Noël, 1, Chemin des Nuages, Pôle Nord » o « Père Noël dans le ciel au pays des jouets et merveilles » o « Père Noël, troisième igloo à gauche après la

banquise, Pôle Nord, France

Ma Babbo Natale adesso ha anche una connessione ad Internet, puoi dunque anche scrivergli su www.lapostemonaco.mc .

Per ricevere una risposta, non dimenticare di scrivere in modo leggibile le tue coordinate (nome, nome sulla busta, la tua lettera o il tuo disegno), Babbo Natale non ti deluderà