“Zero rifiuti”, un villaggio sulla Promenade du Paillon

La città di Nizza è impegnata a promuovere l’obiettivo “zero rifiuti” attraverso numerosi eventi: è ormai diventato essenziale non solo differenziare i rifiuti, per dare loro una seconda vita, ma anche ridurne il quantitativo prodotto.

In occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti , mercoledì 20 novembre, sulla Promenade du Paillon, verrà allestito il villaggio dei rifiuti zero con la partecipazione di numerose associazioni che sensibilizzeranno sulle azioni quotidiane necessarie per ridurre la produzione di rifiuti nelle case.



Al loro fianco, la Métropole Nice Côte d’Azur e la Ville de Nice, presenteranno le attività svolte da Eau d’Azur e dalla Direction de la prévention, de la collecte et du traitement des déchets.

Alle 14 di mercoledì verrà pure avviata una raccolta di rifiuti.



Questo il programma completo dalle 10 alle 17 lungo la Promenade du Paillon :

Ore 14: laboratorio zero rifiuti e realizzazione di borse in tessuto;

Ore 14: Laboratorio di riparazione dei piccoli elettrodomestici a cura dell'associazione Repair Café;

Ore 14,30: Attività promozionale da parte dei commercianti del Vieux Nice in occasione del lancio della campagna “Mon commerçant zéro déchet”;

Inoltre :

Animazioni sulla protezione dell'ambiente marino;

Animazioni su rifiuti alimentari, compostaggio, istruzioni per la differenzazione selettiva e distribuzione di posaceneri;

Informazioni sulla riduzione del consumo di acqua del rubinetto a cura di Régie Eau d'Azur

Mostra "Lo zero sprechi nella vita di tutti i giorni"

Fabbricazione di imballaggi ecologici per alimenti a base di cera d'api e spugne riciclate.



Programma dalle 10 alle 17 alla Maison de l’Environnement

Dalle 14 alle 15,30: laboratorio di giardinaggio ecologico e sensibilizzazione al compostaggio. Per bambini da 5 a 10 anni

Dalle 14 - 16: laboratorio di riciclaggio artistico e di realizzazione di marionette con cartone riciclato. Per bambini da 6 a 10 anni

Dalle 14 - 16: laboratorio di creazione di spugne magiche di Morgane Grebert. Per bambini da 6 a 10 anni

Dalle 14,30 alle 15,15 e dalle 15,30 – 16,15: laboratorio per la creazione di una mangiatoia per uccelli lungo i Chemins de Nature. Per bambini da 3 a 5 anni.