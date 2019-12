Buon Compleanno Cap 3000: in arrivo una valanga di nuovi negozi e marchi per tutti i gusti

E' arrivato il B-Day per il primo centro commerciale della Francia, che festeggia 50 anni di attività, con eventi, animazione e tante nuove aperture che faranno felici tutti i clienti.

Cap 3000 situato a due passi dal mare di Saint Laurent du Var, con i suoi 135.000 m² di spazio ha cambiato nei decenni la sua offerta, con una gamma diversificata di negozi destinati a tutta la famiglia.

Ecco alcune delle novità presenti in uno dei centri per lo shopping più celebri della Francia.

Apre il negozio dedicato agli Urban Outfitters, il marchio presente in oltre 200 punti vendita americani, diventando, dopo Parigi, il secondo della Francia. Cap 3000 ospita inoltre il primo negozio francese di Free People, la griffe di moda maschile e femminile del gruppo URBN, il marchio americano fondato nel 202. Spazio anche al palato con l'apertura di due corner imperdibili: gli hamburger 100% americani di Five Guys e la pasticceria tutta rosa di Bad Girl Good Cakes.

Un concept-store interamente dedicato agli amici a 4 zampe: Rockn'old vi aspetta con tutta la linea di collari, guinzagli, abiti e accessori per animali. Infine uno dei negozi preferiti dai bambini, dedicato a giochi e giocattoli con un'area di 1200 m2 di cui 40 metri di vetrina: "La grabde récré".

E le novità non sono finite: in arrivo con il 2020 molte sorprese per il primo centro commerciale della Francia. Ecco tutte le informazioni: https://happybirthday.reservation-cap3000.com/