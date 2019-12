Giovedì 12 dicembre Mentone propone il Circo Russo sul Ghiaccio

Il circo del ghiaccio russo è uno spettacolo incredibile! Gli artisti combinano tradizione e innovazione con il ritmo della musica tradizionale e le tendenze del nuovo circo per un pubblico sempre più esigente.

Gli spettatori assistono a spettacoli con acrobazie incredibili, acrobazie di alto livello, storie immaginarie con effetti speciali e magici in paesaggi insoliti insieme a tutte le arti circensi. Questi artisti virtuosi si evolvono silenziosamente sul ghiaccio sintetico ed offrono un assortimento di numeri tra lo spettacolo acrobatico, l'affascinante mondo del circo e la magia di una serata di gala.



Trenta artisti della Grande Russia per due ore di pura felicità, risate ed emozioni con sontuosi costumi in colori scintillanti.



Ingressi : 35€ - 30€ - 20€

Info: 04 92 41 76 95