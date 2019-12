Sarà Jenifer la cantante che il 25 novembre accenderà le luminarie di Natale al Polygone Riviera

Lunedì 25 novembre alle 18.00 il Polygone Riviera dà il benvenuto a Jenifer. Esattamente un mese prima di Natale, il parco commerciale della Costa Azzurra accenderà le proprie luminarie e sceglie la celebre cantante francese per iniziare il viaggio verso Natale.



Con un solo schiocco il Polygone si vestirà di oro e argento e darà ufficialmente l'avvio agli eventi natalizi con tre primi appuntamenti da non perdere.

Lunedì 25 novembre, dopo aver “acceso il Natale” Jenifer offrirà al pubblico un live del suo più grande successo; a seguire il momento degli autografi al negozio della Fnac e dalle 18:45 il pubblico scoprirà il nuovo singolo "We Forget the Rest", prodotto daDJ Bob Sinclar.



Un Natale davvero grandioso che il Polygone offre a tutti i suoi clienti con un albero alto 13 metri e accompagnato da illuminazioni scintillanti, che renderanno il parco dello shopping di Cagnes sur Mer uno scenario unico. Più di 10.000 palline di Natale e 300 alberi saranno infatti addobbati nei 4 quartieri del centro commerciale. Presso il Villaggio di Babbo Natale verrà invece installata una speciale casetta di posta per recapitare le letterine direttamente al Polo.

Immancabile la foto con Babbo Natale: tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10h alle 20h e domenica dalle 11h alle 19h. Il Natale sta arrivando negli oltre 106 negozi, 27 ristoranti e i grandi spazi del Polygone.