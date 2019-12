Ligue 1: Riprende il campionato col Nizza a Lione e il Monaco a Bordeaux

Ultimato al primo posto il percorso del girone eliminatorio, la Francia con i suoi campioni guarda al prossimo Europeo con molto ottimismo e si rituffa nell’amletico campionato di Ligue 1 giunto alla quattordicesima giornata .

Domani, venerdì 22 novembre 2019, la gara di apertura sarà Paris Saint Germain – Losc Lille, un incontro che vivrà sia sulla ricerca del risultato sia della forma da parte delle due squadre che saranno, pochi giorni dopo, impegnate nel penultimo turno dei gironi Champions.

Sabato 23 novembre, sempre in previsione della Champions, si giocherà nel pomeriggio Lione – Nizza: in questo caso le due squadre saranno chiamate a cercare il risultato, da un lato per non perdere ulteriore contatto con la testa della classifica e dall’altro, per i rossoneri, quello di allontanare i venti crisi che, seppur affievoliti, continuano a spirare, nonostante i quattro punti raccolti nei due ultimo incontri disputati entrambi all’Allianz Riviera.

Di un certo interesse pure Angers – Nimes e Digione – Rennes, mentre completano il tabellino Brest – Nantes, Amiens – Strasburgo e Metz – Reims.

Domenica 24 novembre, infine, l’incontro clou della sera sarà Tolosa – Marsiglia, preceduto da Bordeaux – Monaco e Saint Etienne – Montpellier.

Come a dire che si tratterà di tre incontri uno più intersante dell’altro.

Quindi sarà la volta delle Coppe Europee

Martedì 26 novembre, in Champions, si giocherà (per il girone A) Real Madrid – Paris Saint Germain e mercoledì 27 novembre Zenit – Lione (Girone G) e Lille – Aiax (Girone H).

Giovedì 28 novembre, in Europa League, sarà la volta di Saint Etienne – Kaa Gent (girone I) e Celtic – Rennes (Girone E).



Per la classifica generale clicca qui