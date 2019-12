Come organizzare un evento e gestirlo con “EGMS”, il software ideato da Rossella Bussetti e progettato dal suo staff di tecnici

Oggi più che mai esiste l’importanza di progettare un evento in modo veloce e professionale. L’organizzazione di un evento rappresenta un’occasione unica per dare risonanza a manifestazioni, a spettacoli, ad avvenimenti sportivi, sociali, culturali, politici e così via. Un evento ben organizzato rimarrà impresso nella memoria di ogni partecipante come esperienza emozionante e da ricordare nel tempo. Però per progettarlo in modo professionale servono degli strumenti che ne consentano una corretta gestione, infatti, si tratta di raccogliere una quantità immensa di informazioni, che comprendono dettagli sugli obiettivi dell’evento, i ruoli di ogni settore, le attività da svolgere e le scadenze, il budget dedicato e molto altro ancora. Cosa serve per gestire in modo rapido e preciso un evento nella sua completezza? Lo abbiamo chiesto a Rossella Bussetti, General manager della società Orion Sky Global LTD, che ha creato insieme ad uno staff di tecnici “EGMS” un software rivoluzionario in grado di coprire tutte le aree operative di un evento.

Cosa è l'EGMS?

“Si tratta di un applicativo che consente all'utente, una volta effettuato l’inserimento dei dati, di gestire l'intero evento, controllando accrediti, accomodation, arrivi & partenze, trasporti, rate card, volontari & staff, ticketing, sicurezza e molto altro ancora, riducendo al minimo l’errore umano e aumentando l’affidabilità dei processi”. Il nostro software è un sistema di gestione facile da utilizzare, flessibile, personalizzabile, che minimizza l’errore umano e taglia i costi fino al 40%. Tutto è basato su di un database modulare unificato, che consente l’interoperabilità completa e lo scambio di informazioni attraverso le diverse aree. Le nostre applicazioni sono veloci ed efficienti e hanno un’elevata possibilità di espansione e personalizzazione, dato che non sono più composte da moduli rigidi e prestabiliti e soprattutto c'è un costante controllo dei budjet e della gestione”.

Questo software è alla portata di tutti?

“ Sicuramente sì! L'EGMS consente a un numero ridotto di persone adeguatamente preparate, di controllare tutto e gestire degli automatismi che migliorano la qualità dell’evento. Con il supporto di questa tecnologia, la gestione di un evento, sia esso sportivo, istituzionale o aziendale, diventa più veloce e professionale”.