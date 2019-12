Concerto oggi pomeriggio all’Eglise Saint-Roch

Con sempre maggior frequenza, l’Orchestre Philharmonique di Nizza “sorte de ses murs” per offrire in città, in diversi spazi, concerti e momenti musicali.

E’ la volta, questo pomeriggio alle ore 16, dell’Eglise Saint-Roch che si trova nell’omonima piazza, raggiungibile con la linea 1 del tram.



L’Orchestre Philharmonique de Nice si esibirà, sotto la direzione di Frédéric Deloche, proponendo questo programma .

G.F. Haendel (Water Music)

A. Khatchatourian (Danse? du sabre)

C. Hazell (Brass Cats - Mr Jums - Black Sam - Borage - Kraken)

H. Mancini (Pink Panther)

J. Barry (Out of Africa)

J. Powell (Dragons)

M. Norman (James Bond : le thème)

Q. Jones (Soul Bossa Nova)

Blues Brothers (Medley)

Un ensemble composto da una batteria e undici strumenti a fiato (due corni, quattro trombe, quattro tromboni e una tuba) eseguirà opere di nove compositori di stili ed epoche molto diverse, che rappresentano non solo il repertorio classico (Handel, Khachaturian), ma anche jazz e musica contemporanea inclusi autori che hanno composto anche per il cinema come John Barry (Out of Africa), Monty Norman (James Bond) o Henry Mancini (The Pink Panther).

L’appuntamento è per oggi, sabato 23 novembre 2019, alle ore 16 nella chiesa di Saint-Roch, l’ingresso è gratuito.