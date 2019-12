No Finish Line 2019 sino al 24 novembre torna a Monaco e sono gia' 20 anni!

Chi avrebbe immaginato nel novembre 1999 che la prima No Finish Line, creata dalla Young Economic Chamber of Monaco per celebrare e promuovere la prima giornata monegasca dei diritti del fanciullo, sarebbe durata 20 anni dopo. E' stata una scommessa sciocca, ma oggi è una sfida di successo.

La prima edizione ha riunito 750 partecipanti che hanno percorso 9000 km. L'anno scorso, il diciannovesimo, più di 15.600 persone e più di 432.670 km....e per questa edizione dell'anniversario sono attesi nuovi record! Dal lancio di questa straordinaria avventura, 126.045 corridori e camminatori hanno donato 3.666.941 euro a progetti per bambini bisognosi o malati.

→ Spegnere le 20 candele: una nuova sfida sportiva

Il principio della NFL è quello di correre o camminare su un circuito segnato di 1370 m nel quartiere di Fontvieille, 24 ore al giorno dal 16 al 24 novembre. L'iscrizione è unica per tutta la durata della gara (€12 per gli adulti e €6 per i minori di 10 anni; deposito chip individuale di €10). Per il suo 20° anniversario, questa gara a cuore aperto lancia nuove sfide: percorrere 450.000 km e accogliere 16.000 partecipanti. Punteggi sempre più ambiziosi ogni anno, che solo la mobilitazione per aiutare i bambini e l'immancabile auto-miglioramento di corridori e camminatori possono raggiungere.

NUOVO: la sfida dei 20 anni

→ Il 20 novembre, alle 20 di sera, inizierà la sfida ventennale che premierà i 20 migliori corridori della squadra che ha percorso il maggior numero di chilometri per 20 ore consecutive.

E sempre!

→ Le 24 ore non stop. Questo evento ufficiale elencato nel calendario delle gare fuori squadra della Federazione francese di atletica leggera si svolgerà da sabato 16 novembre alle 9:00 a domenica 17 novembre alle 9:00. (Limitato a 100 posti).

→ Gli 8 giorni. The No Finish Line offre 45 ultra-runner da correre per 9 giorni e 8 notti dal 16 novembre al 24 novembre.En 2018, l'uomo vincitore ha percorso 900 km e il vincitore 843 km ... ma il record assoluto di No Finish Line sin dal suo inizio è 1041 km (nel 2012) e deve ancora battere!





→ Belle sorprese

● Questa ventesima edizione è sponsorizzata da S.A.S. il Principe Alberto II. Fin dalla prima edizione ha creduto in questo originale progetto benefico e da allora è sempre stato uno dei suoi più fedeli sostenitori, venendo ogni anno a correre sul circuito per alcuni giri, dare la partenza o fare l'ultimo giro.

●Un donator della Croce Rossa di Monaco, desideroso di rimanere anonimo, donerà a Children & Future 1€/km coperto da tutti i giovani sotto i 20 anni che sono venuti al circuito dal 16 al 24 novembre. Un gesto generoso che contribuirà ad aumentare seriamente l'importo raccolto durante la gara.

● Un nuovo partner, il gruppo Casino, rappresentato dal supermercato Casino del Porto di Monaco, si impegna a fondo nella NFL offrendo ai partecipanti 24 ore su 24 tutte le forniture necessarie durante gli 8 giorni, vale a dire una media di 1,4 tonnellate di arance e altrettante banane, 4000 confezioni di pan di zenzero e biscotti e 12 000 barrette di cereali.

→ Una festa non-stop

Per ringraziare i numerosi partecipanti che hanno reso sostenibile la No Finish Line per i loro sforzi sportivi, Children & Future ha dovuto organizzare con entusiasmo questa ventesima edizione. Il programma della settimana prevede attività festive non-stop: inizio il 16 novembre alle 14.00 dall'Orchestra dei Carabinieri del Principe e ospiti a sorpresa; una serata anniversario con cotillon e torta di compleanno gigante sotto il tendone di Fontvieille, l'arrivo del nuovo team Roca Team...... e ogni giorno il ritmo sarà scandito da attività musicali a ritmi diabolici!

Rendez-vous dal 16 al 24 novembre nel quartiere Fontvieille di Monaco per la ventesima edizione, promettendo nuove prestazioni sportive ed eventi di festa!