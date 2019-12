Monte-Carlo Gastronomie porta nel Principato sapori, gourmet e cultura della tavola

La 24° edizione di « Monte-Carlo Gastronomie », organizzata da Caroli Com – Groupe Caroli, aprirà le sue porte dal 29 Novembre al 2 Dicembre al Chapiteau di Monaco Fontvieille, per un irresistibile viaggio tra i piaceri della tavola. Questo Salone della Gastronomia Francese, Italiana ed Europea offrirà ai buongustai un itinerario tra sapori autentici, prodotti locali, spcialità e vini biologici, che quest'anno sono particolarmente numerosi.

Per molti anni, questa attraente manifestazione ha costruito il suo successo non solo sulla qualità dei prodotti presentati, frutto di una rigorosa selezione degli espositori, ma anche sulla diversità e l'importanza delle sue animazioni per il pubblico.

I punti di forza:

● Numerose dimostrazioni culinarie saranno tenute ogni giorno dai migliori Chefs Monegaschi e della Costa Azzurra, permettendo ai visitatori di scoprire il segreto delle loro prestigiose ricette. Gli Show-Cooking saranno trasmessi in diretta sulle pagine Social del Salone.

● Seconda edizione del Concorso Maestro Chef, riservato a 8 Chefs amatoriali. Questa competizione, che non ha precedenti nella Regione, è stata un grande successo lo scorso anno sia per la qualità dei concorrenti che per l’interesse dimostrato dal pubblico presente. La seconda edizione è stata quindi molto attesa. Organizzato con l'Associazione « Monaco Goût et Saveurs » e sotto la direzione di una giuria composta da una decina di Chefs e dal vincitore della passata edizione, si svolgerà da Venerdì 29 Novembre a Domenica 1 Dicembre (finale dalle 12.00 alle 14.45) con la realizzazione di una ricetta diversa ogni giorno, rivelata ai concorrenti il giorno stesso.

● Prestigiose competizioni si svolgeranno durante lo spettacolo. Il concorso Slow Food: i premi « Slow Food Riviera Côte d'Azur » ed il Premio speciale della giuria saranno assegnati ai migliori espositori per la qualità, l'originalità e l'innovazione dei loro prodotti. Questi premi, sempre molto gratificanti per gli espositori premiati, sono anche preziose « guide all'acquisto » per i visitatori, a garanzia dell'eccellenza dei prodotti premiati. (Cerimonia di premiazione Venerdì 29 Novembre alle 17.30).





● Cerimonia di premiazione del Concorso « L'Observateur de Monaco » per i Migliori Locali Monegaschi. Da Aprile scorso un Concorso è stato lanciato da una campagna pubblicitaria sul Mensile Monegasco « L'Observateur de Monaco ». Si trattava di votare attraverso i social networks i miglior Locali Monegaschi per diverse specialità: caffè, panifino, pizza, aperitivo, etc. ... I premi saranno assegnati durante il Salone il Sabato 30 Novembre alle 19:00 presso lo stand Caroli Com.

● Concorso enologico per i Vini ed i Liquori presenti sul Salone, a cura di Dominique Milardi, Presidente dell'Associazione Monegasca dei Sommelier, Domenica 1° Dicembre alle 17.15.

Inoltre, come ogni anno, alla manifestazione parteciperanno attivamente diverse importanti Associazioni: « Monaco Goût et Saveurs », « Slow Food Monaco Riviera Côte d'Azur », l'Associazione dei « Maîtres d'Hôtels » Italiani, Francesi e Monegaschi, l'Associazionz Monegasca dei Sommeliers, l'Associazione dell'industria Alberghiera Monegasca, l'Academia Nazionale di Cucina di Nizza.

Nel Chapiteau di Monaco Fontvieille, un viaggio gastronomico attende i palati più esigenti che potranno degustare ed acquistare foie gras, tartufi, caviale, cioccolato, dolci, formaggi, salumi, prodotti biologici italiani, francesi ed europei, marmellate, champagne, cognac, armagnac, vini e liquori delle aziende espositrici. E per soddisfare tutti i visitatori, Lunedì 2 Novembre alle ore 16.30 si terrà un sorteggio che permetterà loro di vincere dei golosi premi, composti dai prodotti in presenti sul Salone.

« Monte-Carlo Gastronomie », una vera e propria Festa per le papille gustative, sarà ancora una volta un grande momento di piacere a poche settimane dalle Feste di fine Anno.

www.montecarlogastronomie.com

Informazioni e Orari: 10.00 - 21.00 Venerdì 29 e Sabato 30 Novembre - Domenica 1° Dicembre 10.00 - 19.00 - Lunedì 2 Dicembre 10.00-18.00 - Prezzo: 5 Euro (gratuito per i bambini sotto i 12 anni) gratuito dalle 12.00 alle 14.00 Venerdì e Lunedì.