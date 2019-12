Dal 6 dicembre è Noël à Nice

Dal 6 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 sarà Noël à Nice.

Come negli scorsi anni nell’area all’interno del Jardin Albert Ier, con l’annesso Théâtre de Verdure, troveranno posto il Marché de Noel con le casette in legno, i giochi per i piccini, la Grande Ruota e il Villaggio di Babbo Natale.

Il villaggio sarà accessibile gratuitamente, ogni giorno, dalle 11 alle 20 (con prolungamento fino alle 22 il venerdì e il sabato).

Quest’anno sono previste diverse animazioni che saranno propone al Théâtre de Verdure, in Place Massena e in Place Rossetti (Vieux Nice) dove sarà allestito il presepe gigante.

La Grande Roue di Place Massena sarà funzionante ogni giorno dalle 11 alle 23.

Verrà aperta anche una pista di pattinaggio su ghiaccio all’interno del Villaggio con 6 turni giornalieri alle 11, 12,30, 14, 15,30, 17 e 18,30 e 2 turni supplementari il venerdì e il sabato alle 20 e alle 21,30.

Animazioni musicali sono previste tutti i giorni nel Villaggio di Babbo Natale dalle 11 alle 20 (alle 22 nelle sere di fine settimana), mentre Père Noël (in persona) sarà presente nella sua casa ogni mercoledì, sabato e domenica e durante le vacanze scolastiche dalle 14 alle 19,30.

Sono inoltre previste numerose animazioni e iniziative, a partire da Ciné de Noël (con ingresso gratuito) che Montecarlonews svelerà, giorno per giorno, nei servizi che dedicherà al Natale a Nizza e in Costa Azzurra.