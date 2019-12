Maltempo: Costa Azzurra in grande difficoltà. Ecco tutte le strade con problemi, incluse quelle di accesso all'Aeroporto

A seguito dell'ondata di maltempo, il Dipartimento delle Alpi Marittime e l'NCA metropolitana comunicano la situazione sulla viabilità della giornata di oggi, 25 novembre sulla rete stradale. Nell'elenco sotto riportato non sono incluse le situazioni dovute a lavori già avviati.

Come è possibile leggere nell'elenco, la situazione riguarda in modo particolare i collegamenti con l'aeroporto di Nizza, le zone del Roja, Cannes, Antibes e Mentone.



Zona Littorale:

- A seguito di un'alluvione la RD 6007 (Cannes) viene interrotta al traffico in entrambe le direzioni, tra la rotonda di Tourrades e il limite di agglomerazione, dal 24/11/2019 alle 12:00, per un periodo indefinito.

- A seguito di un'alluvione la RD 6007 (Cannes) viene interrotta al traffico in entrambe le direzioni, tra la rotonda di Tourrades e la rotonda di Saint-Exupéry, dal 24/11/2019 alle 12:00, per un periodo indeterminato.

- A seguito di un'alluvione la RD 192 (Mandelieu) viene interrotta al traffico in entrambe le direzioni nella sua interezza, dal 24/11/2019 alle 12:00, per un periodo indeterminato.

- In seguito alla caduta di alberi, la RD 209 (Pegomas) viene interrotta al traffico in entrambe le direzioni, tra l'incrocio con Lord Astor Avenue e l'inizio della pista forestale di Tobourg, dal 24/11/19 a mezzogiorno, per una durata indeterminata.

- A causa di un'alluvione, la RD 2 (Villeneuve-Loubet) viene interrotta dal traffico, tra la rampa di uscita A8 (direzione Italia-Francia) e la rotonda di Logis du Loup, dal 24/11/19 a 10:30, per un periodo indeterminato.

- Chiusa in precedenza il 23/11/2019 alle 12:30 a causa di una mareggiata, la strada costiera (RD 6098) viene riaperta in entrambe le direzioni di traffico, tra Fort Carré (Antibes) e Siesta, 25 / 19/11 alle 5:30. La sezione tra Siesta e Marina-Baie-des-Anges (Villeneuve-Loubet), rimane chiusa per un periodo indefinito.

- A causa di un'alluvione, la RD 1009 (Pégomas) viene interrotta al traffico, in entrambe le direzioni, dal 23/11/2019 alle 11:30, per un periodo indefinito.

- A causa del rischio di alluvione della Brague, la RD 504 (Biot) viene interrotta per la circolazione nelle 2 direzioni, con l'altezza del Ponte di Brejnev, dal 23/11/2019 alle 12.20, per una durata indefinita.

- A causa di un'alluvione, il passaggio Maïcon (RM 95d - Saint-Laurent-du-Var) viene interrotto al traffico nella direzione sud-nord, dal 23/11/19 alle 12:00, per un periodo indefinito.

- A causa di un'alluvione, la RM 99 (Nizza - accesso all'aeroporto - A8) viene chiusa in entrambe le direzioni, dal 23/11/19 alle 12:00, per un periodo indefinito. Deviazione di RM 6098 e 6202.

- A causa delle frane, la RD 6 (La Colle-sur-Loup) viene chiusa in entrambe le direzioni di traffico, tra l'incrocio RD6 / RD7 e l'incrocio RD7 / RD2210, dal 23/11/2019 a 16:30, per un periodo indeterminato.

-A causa di un cedimento della carreggiata, il traffico sull'RD 7 (Roquefort-les-Pins) viene effettuato con traffico alternato 500 m dopo l'incrocio RD6 / RD 7 verso Roquefort-les- Pin, dal 24/11/2019 alle 12:00.

Menton/Roya/Bevera:

- A causa di una frana, la RD 22A (Mentone) viene chiusa in entrambe le direzioni di circolazione, dal 24/11/2019 alle 17:00, per un periodo indefinito.

-A causa di una frana, la RD 2566 (Mentone - Monti) viene chiusa in entrambe le direzioni di circolazione, dal 24/11/19 alle 05h15, per una durata indefinita. Deflessione istituita da RD 24 e 124, via Castellar;

- A causa della mareggiata la Reine Astrid Promenade (RD 6007 - Mentone) e la Promenade du Soleil (RD 52 - Mentone) sono chiuse al traffico, dal 23/11/2019 alle 13:30, per un periodo indefinito.

- A causa del crollo di un muro di contenimento, il traffico sulla RD 42 (Fontan) è vietato ai veicoli oltre 3,5 t, 5,2 Km dopo l'incrocio con la RD 6204, dal 18/11/2019 alle 8.30, per un periodo indeterminato;

- A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la RD 68 (Moulinet / La Bollène-Vésubie) è chiusa al traffico in entrambe le direzioni, 2,4 km a nord dell'incrocio RM70 / RD 2566 / RD 68, da venerdì 15/11/2019 alle 11, per un periodo indefinito;

- Si raccomandano attrezzature speciali per l'accesso a Casterino (RD 91);

- Rischio di caduta massi. - Rischio di ghiaccio.



Estéron - Préalpes:

- A causa di una frana, la RD 17 (Roquestéron) viene interrotta al traffico in entrambe le direzioni, 1 km prima di Sigale, il 25/11/19 alle 2:30, per un periodo indefinito.

- A causa di una frana, la RD 1 (Bouyon) è interrotta dal traffico in entrambe le direzioni, circa 1 km prima di Bouyon verso Bézaudun, dal 24/11/19 alle 02h15, per un periodo indefinito.

- A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il Col du Buis (RD 2211 - Briançonnet) è chiuso al traffico in entrambe le direzioni, dal 15/11/2019 alle 14h, per un periodo indefinito.

- A causa di una frana, la RD 79 (Caille) è bloccata al traffico in entrambe le direzioni, 1 km dopo lo svincolo RD80 / RD 79, dal 22/11/19 alle 11:30, per un periodo indefinito. Deviazioni locali messe in atto.

- A causa di una frana, la RD 603 (Gréolières) viene chiusa in due direzioni, all'incrocio RD603 / RD2, dal 23/11/19 alle 16:55, per un periodo indefinito.

- Rischio di caduta massi.

- Rischio di ghiaccio.



Pays Grassois:

- A causa di un crollo della strada, la RD 2210 (Gourdon) viene chiusa in entrambe le direzioni di traffico, tra Pont du Loup e Bar sur Loup, dal 23/11/2019 alle 20h15, per un periodo indefinito;

- A causa di un'alluvione, la RD 12 (Caussols) viene chiusa in entrambe le direzioni di circolazione, dal 23/11/2019 alle 11h, per un periodo indefinito;

- Rischio di caduta massi

Moyen-Var:

- A causa di una frana, la RD 27 (Toudon) viene chiusa in entrambe le direzioni, 4 km dopo Toudon verso Ascros, il 24/11/19 alle 21:45, per un periodo indefinito.

- A causa di una frana, la RD 26 (Massoins) è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, 3 km prima di Villars-sur-Var, dal 23/11/2019 alle 12h per una durata a tempo indeterminato.

- A causa del rischio di crollo di un muro, la RD 427 (St-Antonin) viene chiusa in entrambe le direzioni, a sud del villaggio di St-Antonin, dal 23/11/2019 alle 14h45, per un periodo indeterminato.

- Rischio di caduta massi.



Haut-Var/Cians/Daluis:

- A causa di un rischio valanghe, RD 2202 (Estenc) viene chiusa, in entrambe le direzioni, 4 km a nord di Entraunes, dal 23/11/2019 alle 15:15, per un periodo indefinito.

- A causa di una frana, RD 2202 (Estenc) viene interrotto, in entrambe le direzioni, 2 km a nord di Entraunes, dal 23/11/2019 alle 15:15, per un periodo indefinito.

- A causa di una frana, la RD 75 (Guillaumes) è interrotta dal traffico, in entrambe le direzioni, 4 km a nord di Guillaumes in direzione di Bouchanières, dal 25/11/2019 alle 6:30 per un periodo indefinito.

- Rischio di caduta massi;

- Rischio di ghiaccio.

- Attrezzatura speciale richiesta per accedere a Isola 2000 (RM 97);

- Rischio di caduta massi.



Vésubie:

- A causa di una frana, il traffico nella gola di Vésubie (RM 2565 - Utelle) sarà chiuso in entrambe le direzioni, 6 km a nord di Durandy Bridge, dal 23/11/19 alle 17:55.

- Rischio di caduta massi;

- Rischio di ghiaccio.



Paillon/Turini:

- A causa di una frana, la RM 2204a (strada La Trinidad - Laghet) viene chiusa in entrambe le direzioni, dal 24/11/19 alle 00:30, per un periodo indefinito.

- In precedenza chiusa a causa di un'alluvione, la RD 21 (L'Escarène), è stata riaperta al traffico, in entrambe le direzioni, 4 km prima dell'Escarène, dal 25/11/2019 alle 7h15.

- Precedentemente chiusa a causa di un'alluvione, l'RM 2204b (Penetrante di Paillon-Nizza) è stata riaperto al traffico per intero in entrambe le direzioni, dal 25/11/2019 alle 7:15.

- Rischio di caduta massi.

CHIUSURE INVERNALI:

- Col de la Bonette (RM 2205 – Saint-Dalmas-le-Selvage): l'accesso a Bousiéyas e Pra è chiuso.

- Passo Lombarde (RM 97 - Isola).

- Passo di Cayolle (RD 2202 - Entraunes).

- Pass of the Sinne (RM 59 - Llonse - Col des Champs (RD 78 / St-Martin-d'Entraunes).

- Strada di Tourres (RD 174 - Châteauneuf-d'Entraunes).

- Itinerario della Madone de Fenestre (RM 94 - Saint-Martin-Vésubie)

- Route of the Gordolasque (RM 171 - Belvédère)

- Itinerario dei pastori di Boréon (RM 189 / St-Martin-Vésubie)

- Itinerario dei Granai del Brasile (RM 332 / La Tour-sur-Tinée)