Nizza lancia un sito per promuove il territorio in tutto il mondo

Per far fronte alla concorrenza internazionale sempre più agguerrita, la Métropole Nice Côte d’Azur è passata al contrattacco lanciando un'importante iniziativa in grado di creare un unico palcoscenico per unificare le proposta del territorio.

Dopo la creazione del Comité d’Attractivité lo scorso settembre, la Métropole Nice Côte d’Azur lancia, ora, il sito web "Nice Côte d'Azur: Open New Horizons".

Un nuovo strumento destinato a far conoscere quanto sia attrattivo il territorio e di accelerare la costruzione della rete di partner che quotidianamente fornisca informazioni destinate alle realtà locale, nazionale e internazionale.

L'approccio avviato dalla Métropole mira non solo ad incentivare i talenti e le forze vitali già presenti sul territorio contribuendo alla sua attrattiva, ma anche ad attrarre nuovi attori con un elevato potenziale: turisti, imprenditori, dirigenti, studenti, residenti per promuovere la creazione di nuove attività generatrici di posti di lavoro.

Il marchio "Nice Côte d'Azur: Open New Horizons" era presente al Choiseul Africa Business Forum e all’Innovative City e sarà presente al SIMI di Parigi dall'11 al 13 dicembre e CES di Las Vegas dal 7 al 10 gennaio 2020.