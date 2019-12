Lavorare nel Principato di Monaco: 10 opportunità di impiego, selezioni aperte: da parcheggiatori a segretari

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Surveillant Rondier au Stade Louis II.

Attaché au Foyer de l'Enfance Princesse Charlène, relevant de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.

Chef de Section à la Direction des Affaires Culturelles.

Un(e) Infirmier(ère) pour l'Inspection Dentaire à l'Inspection Médicale des Scolaires relevant de la Direction de l'Action Sanitaire.

Chef du Pôle « Logement » à la Direction des Travaux Publics.Administrateur au Contrôle Général des Dépenses.

Agent d'entretien au Service des Parkings Publics.

Trois Agents d'accueil au Service des Parkings Publics.

