Problemi in uscita dall’autostrada a Nice Est: un consiglio

Uno degli effetti delle forti piogge è l’indebolimento degli argini del Paillon nel tratto, a Nord di Nizza, che va dal Pont Anatole France e il Carrefour Garigliano.

Per questa ragione la Pénétrante du Paillon è stata chiusa, almeno per una settimana, per consentire l’esecuzione di interventi urgenti, nella sua carreggiata in direzione Sud (verso il centro di Nizza) fino al Carrefour Garigliano.

Questo fatto potrebbe generare, soprattutto nelle ore di punta , grosse problematiche di traffico alle due rotonde immediatamente successive all’uscita di Nice Est.

Chi giunge in auto dall’Italia ed imbocca l’uscita di Nice Est, potrebbe trovarsi bloccato da una serie di imbottigliamenti alle due rotonde (quella che conduce al quartiere dell’Ariane e quella che consente di attraversare il Paillon, regolata da semaforo) ed anche, successivamente ai due semafori, per immettersi sulla Pénétrante (aperta in direzione mare proprio da lì) per raggiunge il centro di Nizza e la Voie Rapide.