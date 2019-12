Altarea Commerce lancia CAPSULE@CAP3000, 700 m² di esperienza senza precedenti, per tutti i visitatori di Cap3000

Altarea Commerce apre un nuovo capitolo nel commercio al dettaglio con la creazione e il lancio, nel cuore del centro commerciale di CAP3000 a Saint-Laurent-du-Var, del concept store "CAPSULE @ CAP3000", un nuovo spazio abitativo esperienziale in cui si fondono arte, marchi di tendenza, cultura e relax.

"CAPSULE@ CAP3000 - afferma Ludovic Castillo, Presidente di Altarea Commerce – è un nuovo concept store locale che riflette la nostra visione dell'esperienza di acquisto, concepita come un trittico: ospita DNVB "digital native vertical brands", mostre d'arte trimestrali e propone una caffetteria-libreria. Questo concept store è gestito al 100% da Altarea Commerce e ciò lo rende una “prima”. Qui, stiamo andando oltre il nostro ruolo di società fondiaria".

Un luogo ibrido, tra virtuale e reale

Su 700 m², CAPSULE@CAP3000 è uno spazio di vita ibrido, che mescola virtuale e reale, in cui i visitatori sono invitati a vivere nuove e divertenti esperienze. Lo spazio offre una selezione di giovani marchi innovativi, in gran parte digitali, uno spazio per mostre d'arte, una libreria, una caffetteria e un programma di eventi (animazioni prodotte dai marchi presenti, firme, vernissages, ateliers, degustazioni, Dj set ). L'offerta di questo concept store verrà regolarmente rinnovata.

5 universi e 16 marchi

CAPSULE@CAP3000 si presenta come un'incubatrice creata da Altarea Commerce per i marchi elettronici emergenti (DNVB - Digital Native Vertical Brands), usciti da mondi diversi come moda, bellezza, alta tecnologia, decorazione e che vogliono incontrare i loro clienti attuali e futuri in uno spazio fisico.

Il concept store è diviso in cinque universi, composti da 16 marchi:

- "Oh my beauty", con Codage, Meraki e Foamous.

- "Babe you look so good", con Noliju, Nice Pop Art, Old New Shoes, Yukata by Mom, Makova e Testimonio Jewelry.

- "Good Vibes Only", con Royal Bungalow, Bang & Olufsen, Iris Photo ed Eric Garence.

- "Drink and Think" con Les Editions Gilletta, Green Coffee Monaco e un'offerta di catering.

– "What about Art" con Riviera Gallery e Pop Art Nice.

Tutti questi marchi sono prodotti in Francia.