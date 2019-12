Artisti di strada: è il momento di presentare le domande

Artisti di strada: la città di Nizza ha attivato un bando per la presentazione di candidature per esibirsi negli spazi pubblici nel 2020.

La registrazione dovrà avvenire entro l’ 11 dicembre 2019 sul sito https://web.nice.fr/formulaires/artistes-de-rue/

Cosa prevede il regolamento adottato dalla capitale della Costa Azzurra

Innanzi tutti gli orari:

Dal 1° giugno al 30 settembre dalle 13 alle 22;

Dal 1° ottobre al 31 maggio dalle 13 alle 20;

Sono state individuate aree specifiche nelle quali gli artisti (muniti di un’autorizzazione rilasciata dal comune) possono esibirsi con la regola di poter rimanere, nel medesimo posto, per un massimo di due ore, poi dovranno spostarsi in altri luoghi autorizzati, così da evitare il “possesso” individuale di determinate aree, cosa che aveva provocato non poche polemiche.

In alcune zone è consentito l’utilizzo di musica amplificata, mentre in altre aree cittadine gli amplificatori sono vietati, così come gli artisti non potranno assolutamente vendere prodotti.



Gli spazi autorizzati con postazioni specifiche sono :

Place Masséna 6

Place Magenta 3

Place Grimaldi 3

Place Garibaldi 8

Place Rossetti 4

Place du Palais 4

Place Pierre Gautier 4

Place Charles Felix 4

Face entrée de Nice Etoile, côté Bd Dubouchage 1

Face entrée de Nice Etoile, côté rue Biscarra 1

Angle rue Suisse/Av. Jean Médecin 1

Place St François 1

Place arrêt tramway Thiers 1

Coulée verte, après le mirroir d'eau 1

Place Armée du Rhin 1

Av. Jean Médecin/angle Raimbaldi 1

Place de Gaulle 1

Parvis Gare du Sud 1



Sono vietate agli artisti di strada le seguenti vie e piazze :





Jardin des Arènes de Cimiez

Parc de la Colline du Château

Quai des Etats-Unis

Rue Saint François de Paule

Partie sud de la Place Masséna (a fianco della fontana)



Le aree nelle quali sono vietate le amplificazioni sonore sono :