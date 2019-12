La magia del Natale di Biot inizierà il 1^ dicembre per un mese di eventi

La magia del Natale di Biot inizierà il 1^ dicembre.

Questo sarà l'inizio di un mese di festeggiamenti fatati in tutto il villaggio che il sindaco Guilaine Debras descrive così «Pupazzi di neve di cartone, modellistica per dipingere, composizioni vegetali, tornitura e decorazione della ceramica ... consentirà ai bambini di sviluppare la propria creatività per progettare regali e decorazioni autentici "fatti in casa. In Place de Gaulle, le giostre "belle époque" saranno attrattive anche per i genitori, ecologiche e rinnovabili al 100%, delizieranno i più piccoli. Sabato 14 e domenica 15 dicembre, il mercato gastronomico e artigianale incontrerà quello degli artisti "Creativo" per regali locali al 100% ".

Tutte le manifestazioni e le informazioni su www.biot.fr