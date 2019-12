The London African Gospel Choir il 1^ dicembre nel Principato di Monaco

«Ciò che ci diversifica dagli altri è che siamo originari di diversi paesi della diaspora africana», spiega Crystal Kessi guidando i suoi ospiti attraverso il quartiere del sud-est di Londra dove ha visto la luce la corale di cui è fondatrice e direttrice. «Abbiamo membri che vengono dal Sudafrica, dallo Zimbabwe, dal Ghana, dallo Zaire, dalla Costa d’Avorio, dalle isole della Guadalupa, dalla Giamaica, dall’Uganda e dal Congo… Inoltre apparteniamo anche a congregazioni religiose differenti. Il denominatore comune è la nostra fede, anche se accogliamo tutti quanti».

L’inclusione dei Caraibi nell’enumerazione dei paesi africani non sarà sfuggita a nessuno, come non sarà sfuggito il simbolismo che l’accompagna. L’Africa è universale, extra-continentale, e il gospel non è che uno dei numerosi virgulti prodotti da un immenso albero da frutto dalle radici assai fertili.