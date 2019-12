A Auron tutto pronto al via della Stagione Invernale: prezzo promo a 25 euro!

Auron, a due giorni dall’inizio della stagione invernale, che coinciderà con l’apertura delle piste il prossimo sabato 30 novembre, annuncia tutte le novità, gli appuntamenti e l’offerta sportiva.

Il comprensorio sciistico di Auron si trova nella zona del Mercantour, nelle Alpi meridionali, ideale per le vostre vacanze invernali vicino alla Costa Azzurra.

A meno di un'ora e mezza da Nizza, Auron, una vera stazione sciistica, a un'altitudine di 1600 m, offre vacanze in cui sci, convivialità, relax e divertimento si fondono armoniosamente!

Durante tutto l'inverno, la stazione offre intrattenimento per grandi e piccini.

Con la sua apprezzata ski area, Auron offre un comprensorio sciistico suddiviso in 4 settori:

Las Donnas, Sauma Long, Demandols e Lieuson; 46 piste di cui 10 nere, 16 rosse, 17 blu e 3 verdi; 19 impianti di risalita di cui 2 funivie, 1 cabinovia, 4 seggiovie rimovibili, 5 seggiovie fisse, 3 skilift, 1 telecorda e 3 tappeti.

A Auron, in occasione dell'apertura dell'area sciistica, sabato 30 novembre, verrà offerto un pacchetto a soli 25 € per l'intera giornata, tariffa unica per il fine settimana.

Per ulteriori informazioni sulle offerte della stagione invernale 2019/2020 a Auron, visitate la seguente pagina: http://www.auron.com/bons-plans.