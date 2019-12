Un programma ricco e vario: dicembre alla Cinémathèque de Nice

Indiana Jones et la dernière croisade © DR Paramount Pictures, Lucasfilm

Un mese di dicembre molto ricco, quello che propone il programma della Cinémathèque de Nice.

Rétrospective Jean Renoir - Deuxième partie

La Cinematheque continua la sua retrospettiva dedicata alle opere di Jean Renoir, con la proiezione di film del suo periodo prebellico come “Boudu sauvé des eaux porté “con Michel Simon o “La Bête humaine”, un adattamento del romanzo di Émile Zola. Le Fleuve, un lungometraggio della sua avventura americana, premiato al Festival del cinema di Venezia nel 1951 e famoso per il Technicolor.



Cycle Mario Bava - Seconde partie

La Cinémathèque chiude la sua retrospettiva dedicata al maestro del cinema fantastico italiano all'origine della creazione del giallo con quattro film che evidenziano il ruolo di capo operatore di Mario Bava che lavorò per registi famosi come Roberto Rossellini, oppure Raoul Walsh: La Ruée des vikings, Les Trois visages de la peur, Baron vampire, e il film testamento del suo autore, Lisa et le Diable.



Inoltre, sempre nel mese di dicembre:

Focus Albert Serra - Seconde partie;

Focus Peter Watkins;

Howard Hawks, Billy Wilder: deux rois de la comédie américaine;

Principali avvenimenti:

4 dicembre 2019 ore 20: Hommage à Jean Douchet;

5 dicembre 2019 ore 14: Passeport Pour l'Amérique Latine;

6 dicembre 2019 ore 18,30 e 8 dicembre 2019 ore 15: Cinématisse;

10 dicembre 2019 ore 20: Soirée Amnesty International;

13 dicembre 2019 ore 20: L'expérience Cannes Classics;

16 dicembre 2019 ore 17: Cours au cinéma;

20 dicembre 2019 ore 20: Séance speciale;

13, 15, 26 et 29 dicembre 2019: Film récent et classique en 3D;

À partir dal 18 dicembre 2019: Intégrale Indiana Jones.