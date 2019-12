Quality of Life torna con un appuntamento dedicato all'amore

Dopo il successo e il grande apprezzamento ricevuto dal pubblico alla prima edizione del luglio scorso, l'organizzatore Romeo Ferrero propone un nuovo appuntamento con il "rendez-vous" pensato per andare insieme alla ricerca del giusto stile di vita. "Niente per forza, tutto per amore" è il titolo scelto per questa nuova occasione di incontro con relatori di chiara fama che stanno lavorando per rendere il nostro pianeta un posto migliore dove vivere, che si tratti di uno spicchio di terra tra Costa Azzurra e Liguria o del vasto continente africano. L'amore in questione è quello dalle molteplici sfaccettature: da quello per le arti a quello per il prossimo, da quello per il sapere a quello per la natura.

Anche questa volta la formula sarà pensata per abbattere la rigidità di una lezione frontale, realizzando un vero talk-show condotto dal giornalista radiofonico Marco Casa e dall'antropologo Giovanni Gugg, impreziosito dalle musiche eseguite dal vivo del duo Angelica Murante (pianoforte) e Giulio Cozzari (violoncello) e arricchito da una degustazione di sapori locali e vini piemontesi. Il cocktail verrà accompagnato musicalmente dal duo Raul Frometa alla chitarra e Piero Dotti voce che presenteranno in anteprima mondiale nel Principato il nuovo lavoro discografico di Raul Frometa “ Presencias “ (come il titolo del libro che verrà presentato durante la conferenza).

Ecco chi saranno i conferenzieri che interverranno il 15 dicembre, alle ore 15 al Novotel di Monaco, 16 bd Princesse Charlotte, accanto alla stazione ferroviaria di Monaco-Ville:

Italo Muratore - architetto e referente dell'Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero della Riviera Italo- Francese;

Alessandro Carassale -ricercatore di Storia Moderna all'università di Genova, esperto di storia dell'agricoltura, dell'alimentazione e del vino, della cultura materiale e del turismo liguri;

Caterina Allera ed Enrico Masella - rispettivamente biologa e ingegnere. Hanno ideato un rivoluzionario sistema d'irrigazione che permetterà la coltivazione in un futuro di scarsità di suolo e di acqua;

Giuseppe Mazza - giornalista e fotografo monegasco che ha sempre puntato il suo obiettivo sulle meraviglie della natura e ha realizzato on line la "Monaco Nature Encyclopedia";

Flavia Marcella Tealdo - già docente di materie letterarie nei licei e all'Università di Torino, esperta di didattica, ora risiede a Monaco e ha scritto il romanzo "Vuoti da riempire" (Pintore) ambientato in un carcere femminile;

Raul Frometa - musicista e poeta cubano, come bassista ha fatto parte della leggendaria band degli Havana Mambo, presenterà la sua raccolta di versi "Presencias";

Vincenzo Palmero - presidente della Croce Rossa di Bordighera, promotore di azioni sociali in favore degli anziani, è stato nominato "Cavaliere di Saint Charles"da S.A.S. Alberto di Monaco;