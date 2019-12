Viene inaugurata oggi la scuola di seconda chance

L’hanno chiamata “école de la 2e chance Nice Côte d’Azur”, perché è un luogo che offre una seconda opportunità proponendo un percorso di integrazione professionale, sociale e civile ai giovani che hanno abbandonato il sistema educativo senza un diploma o una qualifica.

Questa è l'occasione che la Métropole Nice Côte d’Azur e i suoi partner hanno voluto offrire ai giovani dai 16 ai 25 anni con l'apertura di una scuola di seconda opportunità a Nizza.



Si tratta dell’unico istituto di tal genere nel Dipartimento delle Alpi Marittime ed offre ai giovani l'opportunità di scegliere la strada migliore per trovare lavoro.



Accompagnati individualmente verso la loro autonomia, coinvolti in tutto il processo, formati e messi in contatto con una fitta rete di formatori, reclutatori e imprenditori del territorio, i giovani usufruiranno di un percorso pedagogico innovativo in grado di valorizzare tutte le loro capacità.



Il programma di istruzione e formazione, incentrato su un approccio basato sulle competenze, si concentra sulle azioni di ciascun giovane piuttosto che sull'apprendimento passivo, facendo affidamento sulle qualità per rivelarli a se stessi. Copre i settori educativo, culturale, sportivo, sociale ed economico, utilizza l'alternanza e consente l'acquisizione di tutti i prerequisiti necessari per la realizzazione di un progetto professionale.



A scuola e in un posto di lavoro, i giovani seguiranno un percorso molto breve, almeno di 6 settimane (massimo un anno), di cui 2 in un’impresa, creato su misura sulla base delle loro esigenze e delle loro aspirazioni.



Beneficeranno quindi di un accompagnamento personalizzato di 12 mesi "post-corso" per favorire il loro inserimento. I risultati sono convincenti: il 59% dei giovani che hanno seguito un percorso dell’Ecole de la 2e Chance hanno trovato un lavoro.



L’école de la 2e chance Nice Côte d’Azur si trova a Nizza in Avenue Denis Séméria 52.