Mai banale il Natale di Cannes, tra moda, glamour e tradizione. Fuochi artificiali il 31 dicembre a mezzanotte

David Lisnard, sindaco di Cannes, ha inaugurato il Villaggio di Natale di Cannes e le sue illuminazioni sui Viali della Libertà.Adesso è davvero festa nella città più attraente della Costa Azzurra

Il periodo delle feste di Natale a Cannes è sempre fiabesco ed eccezionale grazie alle numerose animazioni proposte in tutti i quartieri della città, ma anche ai laboratori e spettacoli dedicati ai bambini.



Per incantare piccoli e grandi, Cannes propone delle novità: il più grande albero di Natale delle Alpi Marittime alto ben 33 metri in piazza Pompidou, davanti al Palazzo dei Festival. Mostre di rpesepi e santon in molte locagtion della città.

Mercatini e bancarelle la Fete Foraine per i regali in tutto il centro affacciato alla Croisette. l'espanade Pantero. E' aperto il pattinaggio nel cuore della città.

Shopping in tutta la città con ocasioni per tutti i portafogli particolarmente in rue d'Antibes e rue del La Repubblique.



Sono confermati i Fuochi artiiciali a mezzanotte nella baia da Cannes il 31 dicembre