Nizza e Xiamen rafforzano la propria cooperazione

La piccola isola di Gulangyu (Xiamen, Cina), con una superficie di soli 3 km quadrati, ha conservato 931 edifici storici di diversi stili architettonici ed ha ottenuto, nel 2017, l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco.

Si tratta di una località che ha molte affinità con Nizza: sono entrambe città di mare che hanno subito, anche nell’architettura, molte influenze internazionali.



In questo contesto, la città di Nizza e la sua missione Patrimonio dell'Umanità, presieduta da Jean-Jacques Aillagon, ex ministro della cultura, hanno ricevuto una delegazione guidata dal vice sindaco HAN Jingyi per avviare una partnership sul tema della conservazione del patrimonio.



Le università di Nizza e Xiamen sono gemellate dal 1982 e le due città celebrano quest'anno il quinto anniversario del loro gemellaggio ed hanno deciso di diversificare ancor più la propria cooperazione.

In particolare:

Collaborazione nella conservazione e nel restauro del patrimonio architettonico, urbano e verde legato alla storia internazionale, consolare e commerciale nell’isola di Gulangyu e turistico a Nizza.

Collaborazione nel campo della gestione dei principali flussi turistici legati alla forte attrattiva internazionale.