E’ già domani: oggi porte aperte al centro di ricerca Delvalle 27

Porte aperte del 27 Delvalle, la sede dell'innovazione sanitaria : la Métropole Nice Côte d’Azur e la Città di Nizza invitano grandi e piccini a recarsi oggi, mercoledì 4 dicembre, a scoprire come si svilupperà la salute di domani.

Un “porte aperte” che apre lo sguardo verso il futuro, un domani nemmeno troppo lontano, nel quale la gestione della salute e dell’assistenza tenderanno a privilegiare la casa di abitazione e sistemi sempre più connessi.



Delvalle 27 (il centro di ricerche e di innovazione prende il nome dalla strada e dal numero civico), posto a pochi passi dalla fermata Pasteur della Ligne 1, aprirà le proprie porte (normalmente varcate dai ricercatori) per consentire di provare, in modo anche divertente, come l'innovazione nella salute, sia essa sociale o tecnologica, sia in grado di aiutare ognuno di noi a preservare la sua salute, la sua autonomia e invecchiare bene.



Inaugurato nel 2015, il 27 Delvalle è un laboratorio di eccellenza, in termini di lungimiranza, nel campo della salute, con l'obiettivo di mobilitare tutte le parti interessate nella ricerca, formazione e innovazione, industriale ed economica, pubblica e privata, che rende Nizza una città pioniera nel campo della salute.



Questo il programma di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019, dalle 9,30 alle 18



Visita ad un appartamento connesso che simula gli effetti dell'invecchiamento e consente di verificare i risultati della ricerca;

Incontro con le start-up specializzate nell'innovazione della salute e scoperta degli oggetti connessi: stress tester, realtà virtuale, simulatore dell'invecchiamento;

Gioco per insegnare ai più giovani come prendersi cura della propria salute;

La lingua dei segni;

Indagine sulle esigenze di salute e innovazione;

Presentazione di Nice Acti'Santé un nuovo modo per prendersi cura della salute;

In fondo a questo articolo il programma completo della giornata di porte aperte.



27 Delvalle, sede della Cité Européenne de l’Innovation en Santé, si trova nella strada omonima, di fronte alla fermata (capolinea) della Ligne 1 Pasteur.