Osservatorio del commercio del Principato di Monaco: attuate misure di sostegno ai commercianti

Questo venerdì, 29 novembre 2019, sotto la presidenza di Jean Castellini, consigliere governativo - Ministro delle finanze e dell'economia, si è svolta per la seconda volta quest'anno la sessione plenaria dell'Osservatorio del commercio.

Questo incontro ha permesso ai numerosi attori commerciali monegaschi presenti, che rappresentano i principali distretti e centri commerciali, nonché i rappresentanti del Consiglio Nazionale, del Municipio, del Consiglio Economico, Sociale e Ambientale, Consiglio strategico per attrattiva, Camera immobiliare monegasca, IMSEE, Associazione dell'industria alberghiera di Monaco e Unione dei mercanti e artigiani di Monaco e Servizi statali interessati da questo settore scambiare in modo costruttivo sulle diverse questioni che destano preoccupazione.

L'Osservatoire du Commerce è un vero momento di concertazione il cui obiettivo è identificare le misure che potrebbero essere adottate, a breve, medio e lungo termine, per dare un nuovo slancio al commercio monegasco. È anche un'opportunità per i partecipanti di creare sinergie e condividere la loro esperienza. Alla fine di questo forum di discussione, Jean Castellini ha voluto attuare misure concrete e rapide, per supportare i commercianti in uno spirito di rinnovamento e per consentire loro di offrire alle diverse clienti presenti nel Principato, un'offerta sempre più qualitativa, in un settore in cui la concorrenza è molto forte.