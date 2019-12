Ligue 1: Nizza, pollice verso a Saint Etienne. Il Monaco vince a Tolosa

Se c’è una cosa che non bisogna fare, seguendo il campionato francese di calcio, è quella di lasciarsi andare a facili previsioni. Le compagini presentano valori molto simili e non è raro che i risultati possano apparire del tutto lontani da quello che pareva logico pensare.

Del resto la classifica generale fatica a prendere un assetto definito e sono sufficienti due o tre risultati utili per passare dalle zone basse della graduatoria ai suoi vertici.

La sedicesima giornata ha stravolto alcuni pronostici: il Lione, fra le mura amiche, si é trovato costretto ad alzare bandiera bianca ad opera di un Lille che fino ad ora aveva viaggiato a corrente alternata. Sempre nella giornata di martedì, il Bordeaux ha sommerso con 6 reti il Nimes e il Brest ha infilato 5 volte la porta dello Strasburgo.

Trasferta fortunata, ieri sera, per il Monaco che grazie ad un super Ben Yedder (una rete e l’assist della seconda realizzazione) ha superato il Tolosa.

Altrettanto non può dire il Nizza, subissato da 4 reti (a una) a Saint Etienne con Claude Puel sulla panchina dei padroni di casa. Vince fuori casa anche il Rennes a Metz, mentre Digione e Montpellier dividono la posta. La gara tra Amiens e Reims è stata invece rinviata per nebbia.

A sera, infine, il Paris Saint Germain non ha sprecato l'occasione ed ha incamerato i tre punti battendo il Nantes.

Nemmeno il tempo di tirare il fiato e domani il campionato torna con la diciassettesima giornata .

Saranno due le gare che vedranno impegnate compagini di Champions. Inizierà il Lille (ormai eliminato dal massimo tornei europeo e senza possibilità di sperare nell’Europa League) che riceverà il Brest. Poi, a sera, il Lione andrà a far visita al Nimes. Due gare importanti per la classifica e, per il Lione, determinante dopo la sconfitta subita proprio a Lille.

Sabato 7 dicembre sarà la volta del Nizza che riceverà il Metz e del Monaco che se la vedrà, nel Principato con l’Amiens. Nella stessa giornata il Paris Saint Germain si recherà a Montpellier, il Rennes riceverà l’Angers e lo Strasburgo il Tolosa.

Domenica 8 dicembre, infine, Reims – Saint Etienne e Nantes - Digione anticiperanno una gara che si prospetta spettacolare tra due formazioni in gran forma: Marsiglia – Bordeaux



