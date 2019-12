Laurea Honoris Causa per il Principe Alberto II di Monaco da ESCP

Il governo del Principato di Monaco ha scelto la ESCP Business School per avviare una collaborazione strategica permanente per promuovere la sostenibilità attraverso il “Real Estate tech Innovation Program”, un ambizioso piano di ricerca sulle nuove tecnologie in ambito immobiliare.

Sotto la guida di Frédéric Genta, Country Chief Digital Officer del Principato di Monaco ed Alumnus della Business School internazionale, e Jaime Luque, professore associato all'ESCP e direttore del Master of Science in Real Estate, il Programma ESCP-Monaco trasformerà il settore immobiliare adottando nuove tecnologie che promuoveranno un futuro più sostenibile.

La nuova collaborazione vedrà, inoltre, l'introduzione di una serie di iniziative, come l’annuale "Monaco Real Estate Tech Conference", che riunirà il mondo accademico e i leader del settore delle tecnologie immobiliari; la pubblicazione di uno studio che approfondisca le innovazioni tecnologiche nel comparto; e l'introduzione di tirocini e progetti di consulenza sul mercato immobiliare privato monegasco, che coinvolgano i giovani studenti e laureati di ESCP.

Queste iniziative, tra le altre, porteranno il settore immobiliare in una nuova era di pratiche più responsabili, sostenibili e rispettose dell'ambiente e porranno il mercato immobiliare di Monaco in prima linea sul fronte dell’innovazione.

«La rivoluzione tecnologica che sta vivendo oggi il settore immobiliare offre nuove soluzioni per conciliare la sostenibilità con la continua trasformazione delle infrastrutture - ha dichiarato il Principe Alberto II di Monaco -. Il governo di Monaco ha scelto ESCP, la più antica Business School al mondo e in prima linea a livello globale nell’educazione e nella ricerca sul settore immobiliare, per avviare una collaborazione strategica permanente. L'obiettivo sarà quello di promuovere la sostenibilità attraverso un ambizioso piano di ricerca sulle nuove tecnologie in ambito immobiliare. Per Monaco, prevediamo che il risultato di questo accordo sarà un settore immobiliare più responsabile, sostenibile ed ecologico».

Lo scorso 26 novembre il Principe Alberto II di Monaco è stato insignito da ESCP della Laurea Honoris Causa per il suo impegno duraturo per lo sviluppo sostenibile e per le azioni compiute attraverso la sua Fondazione dedicata alla protezione e salvaguardia dell'ambiente su scala globale. In tale occasione è stata organizzata la conferenza “Acting for climate and biodiversity: key conditions for a sustainable world” nell'ambito del ciclo di eventi Executive "Stand Up for a Sustainable World”.