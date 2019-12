Non sapete cosa regalare a Natale? Da GT Gold c'è un'ampia scelta di doni preziosi da mettere sotto l'albero

Se siete alla ricerca di un’idea originale e volete stupire le persone a cui volete bene, tra i regali perfetti ci sono senza dubbio i gioielli. Ce ne sono davvero per tutti i gusti (e per tutte le tasche) e sono regali che lasciano il segno. Infatti, sono belli da indossare e da vedere, hanno un valore affettivo e durano nel tempo, conservando per sempre il ricordo di chi li ha donati. I gioielli si distinguono per la loro particolarità e la loro unicità! Inoltre, proprio perché il più delle volte sono fatti a mano, hanno anche un fascino in più perché ogni pezzo è diverso dall’altro e ha una sua storia!

Basta vagare di negozio in negozio alla ricerca dell'ispirazione senza trovarla, la Gioielleria Gt Gold a Ventimiglia ha la soluzione adatta a voi! Qui potrete scegliere tra le migliori creazioni di gioielli anche firmati, orologi, diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi che rappresentano il regalo perfetto. Da Gt Gold potrete trovare fantastici gioielli nuovi e d'occasione! Tutti i gioielli sono stati selezionati secondo i più severi controlli di qualità per assicurare al cliente l'eccellente qualità del prodotto. Se poi desiderate scambiare il vostro oro con un altro oggetto prezioso, vi verrà proposta la migliore quotazione! “Gt Gold può anche suggerirvi dove impegnare i vostri preziosi”.

Gt Gold S.r.l.

Via Cavour, 45/A (vicino il semaforo della stazione) - Ventimiglia

Telefono: 0184 351159