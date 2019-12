Oggi e domani sotto il segno di Téléthon

“Incontriamoci il 6 e 7 dicembre per fare una donazione e partecipare alle varie attività ed eventi organizzati dalla Città di Nizza e dai partner associativi per aiutare la ricerca e moltiplicare le vittorie!”: questo è l’appello che, attraverso la rete sociale e il proprio sito, la città di Nizza ha lanciato in occasione dell’edizione 2019 di Téléthon.

È stato predisposto un vasto programma, in svariati punti della città, proprio per unire luoghi diversi, con iniziative varie e l’unico obiettivo di incentivare la raccolta di fondi per la ricerca.

Questo il programma



Maison des associations Garibaldi Amphithéâtre - 12 ter place Garibaldi

Venerdì 6 dicembre

Ore 18,15 - Janis 1000 Volts presenta “Tribute Rita Mitsouko etc.”; Les ex-Robin des Bois presenta “Tribute Téléphone”

Ore 20,15 - Le centre de danse Lune & Étoiles presenta il suo spettacolo di danze orientali e les Shakin’Mamas il concerto Pop / Soul / Funk;

Sabato 7 dicembre

Ore 18,30 - L’associazione Sel Nice Azur Provence presenta il suo spettacolo di canti e danze. Choeur Azurus presenta il suo concerto corale.

Ore 21 - Nice Covers 06 presenta il suo concerto Rock.



Promenade du Paillon Esplanade de la Bourgada - Allée Pierre Josselet

Dalle ore 10 alle 18 - performances Street-art su tele di grande formato a cura di 8 artisti; Animazioni diverse con Face 06 (Fédération des Associations et Corporations Etudiantes des Alpes Maritimes).

Les Sapeurs-Pompiers de Nice propongono:

Ore 10 - Course de cohésion

Dalle 10h alle 17 - Manipulation lance à eau

Dalle ore 14 alle 16 - Tour de grande échelle



Village du Téléthon

Dalle ore 10 alle 18 – Incontro con le associazioni.



Podium

Ore 10,30 - Chants et ventriloquie par Marc Rhouma

Ore 10,40 - Chants ar Col Canto

Ore 11 - Initiations et démonstrations par l’OGC Nice Escrime

Ore 11,20 - Démonstration de Zumba orientale par le centre de danse Lune & Étoiles

Ore 11,40 - Chants Rythm and Blues par Prince Ali

Ore 13,15 - Démonstration de chants et danses napoléoniennes par le Souvenir Napoléonien

Ore 13,35 - Démonstration sabre laser par l’OGC Nice Escrime

Ore 13,45 - Chants par Mwasa Musiki

Ore 14,05 - Show hip-hop et Zumba par Funny Moving

Ore 14,35 - Démonstration de capoeira par Essor Riviera Karaté

Ore 14,55 - Danses latino-afro-caribéennes par K.Rismatik Company

Ore 15,15 - Chants par Nikaïachor

Ore 15,35 - Danses flamenco, jazz, hip-hop par Melting Danse

Ore 15,55 - Danses arméniennes par le Foyer Culturel Arménien

Ore 16,15 - Danse jazz par l’ASBTP Danse Starlight Dance Center

Ore 16,35 - Démonstration de capoeira et de samba par Brasuca-Show

Ore 16,55 - Danses péruviennes par Pérou Côte d’Azur

Ore 17,15 - Pièce de théâtre par les Enfants de Cyrano



Animations sportives

Dimostrazione di ginnastica artistica con Nice Gym;

Iniziazione alla scherma l’escrime, dimostrazione e sensibilizzazione all’handicap con la scherma in carrozzina e la scherma per persone con deficit visivo con l’OGC Nice Escrime;

Compretizione sportiva di “palla medica” sotto forma di una staffetta;

Sfide sportive fra studenti;



Inoltre tutti i centri “animanice” sono impegnati in attività nelle proprie sedi.

Partecipano all’iniziativa:

Animanice Cimiez;

Animanice Fabron & Costanzo;

Animanice Bon Voyage;

Animanice la Madeleine;

Animanice Gorbella - Théâtre de la tour.