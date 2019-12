Limone: tutti gli eventi del weekend dell’Immacolata

Con il weekend dell’Immacolata hanno inizio le animazioni del progetto “Limone for family”, organizzato dalla Proloco di Limone in collaborazione con Scuola Sci Limone e Sciovie San Secondo e con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte.

Sarà come di consueto il Villaggio di Babbo Natale ad inaugurare il cartellone di eventi invernali, con due giorni di festeggiamenti dedicati ai più piccoli in cui il centro storico si trasformerà in un grande mercatino a cielo aperto in uno scenario innevato, con tante bancarelle, luci suggestive e musica, per immergere i visitatori nello spirito natalizio.

Domani, sabato 7 dicembre dalle 15 alle 19 si potranno ascoltare le musiche degli Zampognari insieme ai classici natalizi proposti dalla Equipage Ambassadors Dixie and Street Parade. Alle 18.45, poi, i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Limone inaugureranno il grande albero illuminato in Piazza del Municipio esibendosi in una serie di brani a tema natalizio. Domenica 8 dicembre dalle 15 alle 18 sarà l’energia degli artisti di Prismabanda ad animare le vie del centro con brani natalizi, colonne sonore di film e canzoni popolari.

Protagonista di entrambe le giornate sarà Babbo Natale, che con la sua assistente incontrerà i bimbi presenti e sarà disponibile per abbracci e fotografie. Ci sarà, poi, la distribuzione gratuita di zucchero filato per grandi e piccini.

Inoltre, sabato 7 dicembre alle 18 al Grand Palais Excelsior si terrà l’inaugurazione della mostra “Limone loves Andy Warhol”, con oltre 80 opere dell’artista americano che limonesi e turisti potranno ammirare fino al 15 marzo 2020. Una rassegna dei più celebri lavori del padre della Pop Art risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80, tra cui gli iconici ritratti serigrafici di Marilyn Monroe, Mao Tse-tung e Mick Jagger.

L'esposizione accessibile gratuitamente al pubblico il venerdì dalle 15 alle 19, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Inoltre, resterà aperta tutti i giorni durante le festività natalizie con orario 10-13 e 15-19.

La mostra, patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Comune di Limone Piemonte, è curata dalle Associazioni culturali "Ego Bianchi" di Cuneo e "L’Onda" di Savigliano, in collaborazione con una serie di sponsor che hanno permesso la realizzazione dell'evento: Bottero Ski, Banca di Caraglio, Bruna Rosso, Ristorante La Giara, Unione Montana Alpi Marittime, Egea, Aon Assurance, Gino 60, Atl, Conitours, Ristorante Mac Miche, Edilmaco, Sep segnaletica stradale, Scuola di Sci di Limone, White ristorante e lounge bar, Fiocco di Neve Relais e Spa, Riserva Bianca di Limone, Telegranda, Grand Palais Excelsior e F.A.I. Service S. Coop.