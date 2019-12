Alla scoperta di Nizza: ogni giorno una visita guidata

Ogni giorno un percorso guidato, questa la proposta che i servizi culturali della città di Nizza avanzano a turisti e non solo per far conoscere la città.

Questo il programma del mese di dicembre.



“L’Opéra”» Lunedì ore 14,30

Quando Bel Canto deliziava i prestigiosi ospiti.

Appuntamento davanti all'ingresso principale dell'Opera, sul piazzale



“La Belle Epoque” martedì ore 10

Come le rondini d'inverno ... divertirsi a Nizza!

Incontro di fronte alla fontana di Apollon, Place Masséna.



“ Le Palais des Rois Sardes” mercoledì alle 10

Passo dopo passo alla scoperta dell'intimità e del prestigio degli antichi re sardi e dell'attuale prefettura delle Alpi Marittime.

Appuntamento di fronte alla e della Prefettura delle Alpi Marittime, in Place Pierre Gautier.



“ L’église abbatiale Sains Pons” giovedì ore 10

Un luogo importante per la storia di Nizza: alla scoperta di questo gioiello barocco piemontese della seconda metà del XVIII secolo.

Apppuntamento di fronte alla chiesa abbaziale di Saint-Pons.



“Le Vieux-Nice” venerdì ore 10

L'anima di Nizza si conosce meglio il mattino... passeggiando nei suoi vicoli, alla scoperta dei suoi segreti.

Appuntamento al Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules Gilly Vieux-Nice



Per partecipare alle visite guidate è necessario acquistare il biglietto (costo euro 5, ridotto 2,50) direttamente al Centre du Patrimoine o sul sito centredupatrimoinevdn.getaticket.com



" La crypte de Nice": ogni mercoledì, sabato e domenica alle 14, alle 15 e alle 16 . Visita al sito sotterraneo che è un monumento storico che fa rivivere la storia di Nizza, città fortificata. Appuntamento in Place Jacques Toja muniti del biglietto acquistato al Centre du Patrimoine14 rue Jules Gilly (Vieux-Nice)



“La Tour Saint-François” Dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 17

Prima 288 gradini e, dopo lo sforzo, un magnifico panorama di Nizza.

Appuntamento in Rue de la Tour - Biglietteria in loco

"Le Bellandarium" ogni sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Il racconto della colline du Château. In una scenografia originale sarà possiible conoscere le donne e gli uomini che abitavano la Collina, a volte anonimi, a volte personaggi famosi che hanno “fatto” la storia della città.

Appuntamento presso la Tour Bellanda, montée Lesage , entrata libera.