Fiori di Natale in Place Gautier

Il mercato dei fiori di Cours Saleya (attualmente nell'attigua Place Gautier) si addobba per il Natale: ormai i banchi sono ricchi di vasi e di composizioni in tema con le feste di fine anno.

E’ un piacere passeggiare: ci si imbatte in ghirlande, stelle di Natale, abeti piccini e più grandi, composizioni. Tutte proposte con il gusto e la passione dei fiorai che trascorrono buona parte della giornata, sotto il sole o con la pioggia, in un corso che è continua meta dei turisti.

Dirlo con i fiori non è una frase fatta: in Cours Saleya (per metà oggetto di lavori di rifacimento) giungono ogni giorno turisti da tutto il mondo: profumi e colori della natura costituiscono un irrinunciabile richiamo.

In attesa che il mercato venga rimesso a nuovo, abbellito e reso anche un po’ meno caotico e torni nel suo insediamento naturale, all'inizio di Cours Saleya lasciando ai produttori di frutta e verdura quello di Place Gautier . Ma anche così i fiori rappresentano un richiamo al quale è difficile resistere, in ogni stagione dell’anno.