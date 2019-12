Monaco: MONGRIP™ e brand SENNA lanciano l’attesa linea di bracciali limited edition realizzata con uno pneumatico utilizzato da Ayrton Senna al leggendario Grand Prix di F1 a Donington Park, prezzo al pubblico 4.400 euro

Gli esperti di F1 considerano il primo giro di Ayrton Senna durante il Gran Premio d’Europa del 1993, a Donington Park, in Inghilterra, come il più avvincente di tutti i tempi: partito in quinta posizione, l’indimenticabile pilota brasiliano, affrontando una pista scivolosa e bagnata, è risalito epicamente in leadership, a conferma del suo genio e talento.



A 25 anni dalla scomparsa di Ayrton Senna, e per celebrare la sua fenomenale carriera in Formula 1, di cui è stato campione per ben tre volte, il marchio MONGRIP™ , in partnership con il brand SENNA , ha lanciato ufficialmente sul mercato e presentato alla stampa internazionale, venerdì 6 dicembre, presso l’Automobile Club del Principato di Monaco, l’edizione limitata dei

prestigiosi bracciali realizzati dalla lavorazione di uno pneumatico montato sulla McLaren MP4/8 con cui il pilota ha trionfato all’emblematica gara inglese. 161 sono i pezzi della collezione che inaugurano la serie MONGRIP™ LEGEND e rappresentano il numero di partecipazioni in GP di Formula 1 dell’intramontabile mito dell’automobilismo.



L'evento - al quale hanno preso parte il nipote di Ayrton, Bruno Senna , e il CEO di MONGRIP™ , l’imprenditore italiano appassionato di competizioni automobilistiche, Giancarlo Medici, insieme al suo socio, il pilota brasiliano Augusto Farfus - ha dato il via alle vendite mondiali del primo lotto di 41 bracciali esclusivi, un riferimento al totale di vittorie di Ayrton Senna in F1.

Dal 7 dicembre, il prodotto è disponibile presso La Joaillerie del lussuoso Fairmont Hotel a Montecarlo, mentre - e ora prendete nota appassionati di sport e ammiratori di Senna! - a partire dalle ore 12 del giorno 12 dicembre , 12 pezzi unici potranno essere acquistati da qualsiasi parte del mondo, con spedizione gratuita, dal sito www.mongrip.com . Anche il numero “12” è un riferimento simbolico della brillante carriera di Senna: lo ha accompagnato sia a bordo della Lotus, scuderia in cui è approdato nel 1985, che della McLaren, con la quale ha vinto nel 1988 il suo primo campionato del mondo.

“Quello che mi piace di MONGRIP™ è la passione e l'innovazione nel trasformare un'autentica reliquia in un accessorio elegante. Più che un prodotto di moda, considero questo bracciale un'esperienza emotiva. Siamo contenti di poter offrire ai fan di Ayrton un suo ricordo che si possa indossare, ed evocare così uno dei suoi momenti più belli in gara": queste le parole di Bianca

Senna, CEO del brand SENNA , nonché nipote del campione brasiliano, che da São Paulo ha inviato la sua dichiarazione per spiegare la natura di questa iniziativa.

Il processo di produzione del bracciale MONGRIP™ deriva da un brevetto esclusivo. Ogni pezzo è unico, pertanto irripetibile, originale e da collezione. Ecco perché ogni bracciale diventa esclusivo per definizione. Realizzati attraverso la lavorazione pneumatici da gara certificati, gli oggetti - completamente Made in Italy - beneficiano di finiture di lusso, come la

rifinitura in oro 18 carati.

“La collezione MONGRIP™ Legend Senna Limited Edition mi ha molto colpito. L’azienda è stata in grado di trovare gli pneumatici più iconici usati da Ayrton in una grande gara di F1. Il Grand Prix di Donington Park, nel 1993, è innegabilmente una delle sue più spettacolari performance in pista. Ho molti oggetti che mi ricordano mio zio, ma nessuno così particolare come

questo bracciale che gli rende onore in modo moderno ed elegante", ha osservato Bruno Senna, anche lui pilota professionista, durante la conferenza stampa all’Automobile Club del Principato di Monaco, l’ente organizzatore dell’omonimo e famoso Grand Prix. La carriera di Senna è fortemente legata anche alla gara monegasca, da lui vinta in ben sei occasioni, occupando ancora oggi il top della classifica vincitori.

Come annunciato da Giancarlo Medici, il prossimo passo di MONGRIP™ vedrà la distribuzione di questo prodotto innovativo presso i più esclusivi store internazionali a partire dal primo semestre del 2020.

“MONGRIP™ lavora per offrire un accessorio che sia il più ambito dagli appassionati di corse di Formula 1 e Motorsport, ma anche per le persone che apprezzano l’eleganza, l’attenzione ai dettagli e desiderano un oggetto che rispecchi la loro personalità. Ogni bracciale del marchio è un oggetto carico di significato”, ha spiegato il CEO del brand.



Prezzo prodotto: 4.400 euro (spedizione inclusa)