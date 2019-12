La Cinémathèque de Nice fa il look al sito internet

Ciliegina sulla torta per concludere al meglio il 2019 dedicato, dalla città di Nizza, al cinema.

Il sito internet della Cinémathèque de Nice è stato totalmente modificato e si presenta con un nuovo ed accattivante look.



La navigazione è intuitiva ed é facilitata da un codice colore semplice e ordinato, con i principali appuntamenti accessibili a colpo d'occhio ed un potenziamento delle informazioni sui cicli e sui film offerti ogni mese.



Inoltre uno spazio dedicato al pubblico giovane: il vero specchio dell’attività che caratterizza la Cinémathèque de Nice sempre più eclettica e dinamica.



Con classici del cinema mondiale in copie restaurate, produzioni recenti o mai proposte prima, a Nizza o in Francia, film rari, sessioni per il pubblico giovane, oltre a cicli, retrospettive e molti eventi, lezioni e incontri, la Cinémathèque de Nice è diventata un vero punto di riferimento per gli appassionati del cinema.



Ora il sito internet agevola l’informazione e invita anche ad approfondire le conoscenze con una sezione dedicata alla documentazione.