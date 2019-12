Festa a Marineland: nati 8 piccoli squali grigi, segno di una specie in salute

Nel mondo degli acquari, non è un segreto che Marineland sia un riferimento nel campo della riproduzione naturale degli squali grigi in Europa, con 20 anni di esperienza nel settore oggi. La scorsa settimana, una femmina ha dato alla luce 8 piccoli squali grigi.



La modalità di riproduzione degli squali è tanto affascinante quanto diversificata. Durante l'accoppiamento, lo squalo maschio si aggrappa violentemente alla pinna della femmina con morsi, fino al coito.



Nelle specie viviparie come lo squalo grigio, gli embrioni si sviluppano nell'utero materno e i cuccioli nascono già formati. La femmina può dare alla luce da 1 a 16 cuccioli.



Lo squalo appena nato misura alla nascita tra 40 e 55 cm e può pesare fino a 2,5 kg, a seconda del numero di cuccioli nella cucciolata.



Marineland è all'origine del primo "European Studbook" (ESB) dei Grey Studs, un documento ufficiale per il monitoraggio, il conteggio e la gestione delle popolazioni di squali grigi negli acquari in Europa.



Marineland è il più grande parco di animali marini d'Europa. Il suo successo è dovuto alla presenza di animali leggendari (delfini e orche) e alla possibilità di vivere esperienze uniche al fine di sensibilizzare il maggior numero alla conservazione dei loro congeneri nell'ambiente naturale.



www.marineland.fr