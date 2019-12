Villeneuve Loubet diventa "Terre de Jeux 2024", cioè Comune Sportivo

Diventando "Comune Sportivo 2024", Villeneuve Loubet gioca la carta dello sport e condivide con Parigi 2024 la convinzione che lo sport cambi la vita. Un grande riconoscimento per i 35 club sportivi villeneuvois e le 6000 volontari impegnati



Vincere questo marchio significa impegnarsi in una dinamica di promozione dello sport e dei Giochi olimpici e contribuire a tre obiettivi principali:

- la celebrazione per dare vita a tutte le emozioni dei Giochi;

- patrimonio per cambiare la vita quotidiana dei francesi attraverso lo sport;

- impegno in modo che l'avventura olimpica e paralimpica avvantaggi il maggior numero.

Un ottimo modo per la città di partecipare a modo suo ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024, promuovendo lo spirito olimpico e ospitando delegazioni straniere che preparano l'evento.

Questo marchio implica anche che Villeneuve Loubet sarà associato ad eventi sportivi per cinque anni fino ai Giochi Olimpici.