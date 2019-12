Bricklive torna al Grimaldi Forum di Monaco, compresa una mostra sugli Oceani

E' stata presentata l'edizione 2019 di BRICKLIVE Monaco dagli organizzatori: il Grimaldi Forum e Live Company. Pezzo forte di questa presentazione: la riproduzione a grandezza naturale della Formula E di Felipe Massa in mattoncini LEGO, presentata dal pilota stesso. Essa sarà esposta dal 21 dicembre al 5 gennaio, per tutta la durata di BRICKLIVE, che offrirà più di 2 milioni di mattoncini distribuiti su 4.000 m2, in diversi spazi dedicati alle costruzioni e ai giochi. Gli appassionati grandi e piccini dei famosi mattoncini troveranno anche una mostra didattica sul tema degli oceani e tante sorprese !

BRICKLIVE Show: spazi per giochi e costruzioni

Quest'anno, saranno dedicati una decina di spazi a costruzioni e a giochi di ogni tipo, manuali ed elettronici. Gli universi più famosi di quest'anno saranno quelli di Duplo, BRICKLIVE Force, Ninja, Friends e Architettura. Il laboratorio Race Ramp (rampe di corsa) permetterà ai bambini di dedicarsi alle gare automobilistiche dopo aver costruito le loro vetture. È in questo stesso spazio che sarà esposta la Venturi di Felipe Massa, presentata oggi, a grandezza naturale, cioè 5 metri di lunghezza per 1,80 metri di larghezza e 1 metro di altezza, una Formula E costituita da un blocco interamente costruito da professionisti con mattoncini LEGO, di 1 tonnellate di peso! L'area Map Build, che riproduce la mappa di Monaco, proporrà a tutti di riqualificare il Principato depositando costruzioni di palazzi, case, auto e anche barche. Grandi e piccini potranno inoltre esprimersi a loro piacimento sul muro dei graffiti. I bambini potranno anche immergersi in una piscina di mattoncini per dedicarsi al loro gioco di costruzioni preferito! Durante quest'edizione, potrai anche divertirti con animazioni di ballo, trucco e molte altre sorprese e giochi a premi! Un'altra buona notizia: grazie all'eccezionale presenza del Fairmont Monte Carlo nella zona Friends, un fantastico "Atelier Petits Chefs" sarà esposto affinché i bambini possano preparare deliziosi biscotti di natale! Uno spazio ristorazione permetterà di mangiare sul posto e diverse aree selfie immortaleranno questa visita eccezionale. Inoltre, le costruzioni più belle degli appassionati saranno esposte in una fan-zone aperta a tutti senza limiti di età. Le iscrizioni per esporre in questa fan-zone sono aperte fino al 15 dicembre. Non esitare a inviare la foto del successo di cui sei più orgoglioso al Grimaldi Forum (bricklive@grimaldiforum.com), la tua opera potrebbe essere esposta durante le feste di Natale!

BRICKLIVE Ocean: una mostra sul tema degli oceani

Quest'anno, il BRICKLIVE Show includerà BRICKLIVE Ocean, presentando trenta statue, educando bambini e famiglie sull'incredibile diversità della vita negli oceani e sui principali problemi ambientali che minacciano la loro esistenza. Il tema di questa mostra è adatto a Monaco, che attribuisce particolare importanza alla protezione e alla conservazione marina. Saranno presentate al pubblico trenta creature che vanno da 85 cm a 2 metri di altezza, da 1,20 metri a più di 4 metri di lunghezza e da 60 cm a 1 metro di larghezza.

BRICKLIVE: un fenomeno di portata mondiale!

La società Live Company, fondata da David Ciclitira, e proprietaria del marchio BRICKLIVE, è specializzata in eventi e tempo libero. Il suo core business è quello di creare ambienti divertenti ed educativi, che incoraggino l'interattività e la creatività, intorno a costruzioni in mattoncini, attraverso il gioco ed esperienze uniche. I progetti sono numerosi e diversificati. Oltre alla fiera e alle mostre sugli animali, il marchio BRICKLIVE include centri e caffè animati, e costruzioni su misura per le aziende. Più recentemente la società ha stipulato accordi con partner come Nickelodeon per produrre tour Paw Patrol, Sponge Bob e Nick Jr., BRICKLIVE lavora anche ad altri progetti con la casa editrice Penguin per i personaggi « Snowman » e « Snowdog ». In meno di 3 anni, BRICKLIVE si è sviluppata, passando da 1 evento in 2016 a 70 in 2019 e sarà in Europa, in Asia, in Sud America e in Nord America en anche in Sud Africa! Nel 2018, Live Company ha acquisito Bright Bricks, una delle più grandi fabbriche di modellini a grandezza naturale, con clienti prestigiosi come Jaguar, Land Rover, Rolls Royce, Force India (F1), Mc Laren, e ora Venturi! Per Sylvie Biancheri, General Manager del Grimaldi Forum, co-produttore di questo evento, «dopo questa acquisizione, David Ciclitira può dare libero sfogo alla sua sconfinata fantasia. Le prospettive di BRICKLIVE Monaco sono infinite! E, grazie ai nostri 6 prestigiosi sponsor di Monaco, il Fairmont Monte Carlo, J. B. Pastor & Fils, SMEG, MIM, Venturi e CMB, partner ufficiale, possiamo personalizzare ogni anno la nostra fiera e aggiungere tante sorprese!»

BRICKLIVE Monaco: una fiera speciale

Per David Ciclitira, BRICKLIVE Monaco è una fiera a parte. «Quando ci siamo associati al Grimaldi Forum di Monaco, nel 2018, sapevamo che questa fiera sarebbe stata il primo passo di una serie molto speciale. La prima edizione del 2018 è stata un successo clamoroso, con 11.000 visitatori in 15 giorni. Essi hanno avuto modo di scoprire un BRICKLIVE su misura e in linea con il loro modo di concepire il gioco per i loro bambini: un'attività sicura, allo stesso tempo educativa e divertente!»

Partecipa al BRICKLIVE Show, dal 21 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 al Grimaldi Forum Monaco, un evento unico nella regione per creare, giocare, scoprire e meravigliarsi, una fantastica esperienza interattiva per tutti gli appassionati, da vivere con la famiglia, da soli o con gli amici!

La fiera è aperta tutti i giorni, dal 21 dicembre al 5 gennaio, tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio, dalle 10:00 alle 18:00.

Informazioni e prenotazioni su www.bricklivemonaco.com

Biglietteria aperta al Grimaldi Forum, sul sito www.grimaldiforum.com o telefonicamente, al numero 99 99 30 00.

Adulti (da 13 anni): 20 € / Bambini dai 3 ai 12 anni: 16 € / Gratis per bambini di età inferiore ai 3 anni / Persone a mobilità ridotta con accompagnatore: 10 € a persona

Pacchetto Tribù (5 o più persone): 15 € a persona

Pacchetto biglietto abbinato al Museo Oceanografico in vendita esclusivamente presso la biglietteria del Grimaldi Forum e del Museo Oceanografico (per informazioni, chiama il +377 99 99 30 00 oppure il +377 93 15 36 40) Adulti : 29 €/ Studenti e bambini dai 13 ai 18 ans : 24€/ Bambini dai 4 a 12 ans : 19€/ Gratis per bambini di età inferiore ai 3 anni.

Selezione visive : ©GRIMALDI FORUM MONACO 2019