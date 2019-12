Village de Noël: non sarà Fort Knox, ma la sicurezza è al top

Non sarà Fort Knox, ma nulla è stato lasciato al caso per assicurare al villaggio il massimo della sicurezza e alle decine di migliaia di persone che lo frequenteranno la percezione di trovarsi in un ambiente sereno e controllato. Come già avvenuto lo scorso anno, al Villaggio (che comprende anche la ruota panoramica e il parco giuochi dei bambini) e si potrà accedere solo dopo essere passati attraverso le porte di filtraggio.

All’interno del villaggio, con i suoi chalet e le attrazioni, oltre alla casa di Babbo Natale, saranno presenti pattuglie della polizia municipale e nazionale.

Ecco, in sintesi, le misure di sicurezza adottate:

Video protezioni

Sono state installate 45 videocamere attraverso le quali viene monitorato sia il Village de Noël, sia gli spazi esterni come quello ristorazione di Place Massena e della Promenade du Paillon.

Palizzata

E’ stata montata la stessa palizzata già sperimentata con successo durante il Nice Jazz Festival, realizzata in occasione dell’edizione 2016 del marché de Noël. Le sue caratteristiche sono:

Struttura metallica rivestita in legno;

Lunghezza totale di 115 metri dei quali 70 lungo Place Massena;

Altezza di 2 metri e mezzo;

Basamenti di 500 Kg l’uno posti ogni 3 metri

Ingressi

Si potrà accedere al villaggio esclusivamente

da Place Massena: ingresso centrale con 6 “porte” d’ingresso;

dalla Promenade des Anglias, a fianco della giostra, un’entrata con una porta di sicurezza;

una terza entrata sarà riservata agli al personale e ai commercianti ed è quella normalmente utilizzata dagli artisti del Théâtre de Verdure.

Uscite

Si potrà lasciare il villaggio attraverso tre passaggi posti in:

Place Masséna a lato di avenue Max Gallo

Promenade des Anglais (a lato della giostra)

Place Masséna a lato Avenue de Verdun

Controlli agli ingressi I due ingressi al Village de Noël saranno controllati e sorvegliati da:

agenti addetti alla sicurezza

3 SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes)

9 passaggi sensibili alla presenza di metalli

Il sito accoglierà un massimo di 6.000 persone e di notte sarà chiuso e controllato.

Pattuglie della Polizia

La Police Municipale assicurerà una costante presenza nel villaggio e la Police Nationale pattuglierà l’interno del villaggio così come i soldati dell’Opération Sentinelle.

Orario

Il villaggio è aperto al pubblico tutti i giorni, dal 6 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 , dalla domenica al giovedì dalle 11 alle 20, il venerdì e il sabato la chiusura serale sarà posticipata alle 22.

Badge Tutte le persone che lavorano nel villaggio saranno munite di badges soggetto a verifica preventiva della polizia.

Spazio ristorazione di Place Masséna

In Place Masséna l’ espace restauration sarà delimitato da 16 blocchi di cemento di 2,4 tonnellate, questi blocchi, colorati di rosso, saranno abbelliti dalla presenza di un albero di Natale ciascuno. In Place Masséna vi saranno inoltre 331 dissuasori.