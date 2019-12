Le stazioni sciistiche della Métropole: Isola 2000

Posta tra il Parco Nazionale del Mercantour e il Parco Naturale delle Alpi Marittime, Isola 2000 è stata riconosciuta, sin dalla sua creazione avvenuta nel 1971, come la stazione del territorio più famosa all'estero.

E, soprattutto, come la stazione "skis aux pieds": pura felicità per chi sogna di infilare gli sci il mattino, direttamente in casa o nel cottage, per raggiungere gli impianti di risalita e le piste. Un privilegio raro.

Ricca di un eccezionale patrimonio naturale, Isola 2000 promette a tutti esperienze uniche ponendo al centro gli sport invernali.

Isola Village, si trova 875 metri sul livello del mare e presenta tutte le caratteristiche dei villaggi di montagna, tra cui i vicoli stretti che si snodano tra le case.



Cosa offre la stazione



Altitudine: da 1800 m a 2610 m

Piste:136 Km con:

3 piste nere

11 piste rosse

21 piste blu

7 piste verdi

Uno Snowpark le “Tony’s Slowland”

428 impianti di innevamento



20 impianti di risalita di cui:

2 télécabines

7 télésièges

10 téléskis

1 funiculaire





Come raggiungere Isola (90 Km da Nizza)

In aereo : Aéroport International Nice Côte d’Azur.

In treno: arrivo alla gare Nice Ville. Corrispondenza in bus (ligne 740)

In auto:

A8 en provenance d’Aix-en-Provence, uscita 52 poi

Route métropolitaine M6202bis direzione Digne /

Grenoble

A8 en provenance de Monaco, uscita Nice Saint-Isidore

Poi M6202bis direction Digne / Grenoble

In bus: servizio regolare con partenza dalla stazione ferroviaria SNCF e dall’Aeroporto Nice Côte d’Azur (ligne 92)

Bus 100 % Neige: liaison Nice – Isola 2000

(Sur réservation uniquement).