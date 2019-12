Da Martini Gas, la sicurezza viene prima di tutto! Non rischiate con estintori non revisionati

La truffa degli estintori è arrivata anche a “Striscia la Notizia” con l'indagine di Moreno Morello, che nei giorni scorsi si è occupato delle aziende che dovrebbero revisionare gli estintori e che invece li certificano senza operare i dovuti controlli.

“La mancata sostituzione dell'agente estinguente – ci ha spiegato Nicola Martini, titolare della Martini Gas di Arma di Taggia - comporta un aumento del rischio di inefficacia dell'estintore. Una manutenzione fasulla non è sempre così evidente e il settore della manutenzione antincendio dovrebbe sempre attuare un comportamento etico e professionale e soprattutto fornire al cliente un prodotto certificato. Noi facciamo parte del gruppo Sicurnet Antincendio di Milano, che opera nel settore dal 1999. La Martini Gas si è sempre mossa eticamente e legittimamente per quanto riguarda gli smaltimenti e la manutenzione certificata da ente terzo. Inoltre a decorrere dal 2020 certificherà la propria azienda con ICIM e ACCREDIA che garantiscono che il lavoro di manutenzione sia svolto sempre a regola d'arte. Siamo già in possesso invece della certificazione RIINA, che consente di svolgere il servizio di manutenzione non solo nel settore civile ma anche in quello nautico”.

