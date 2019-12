Splende Lorena Baricalla agli Monaco World Sports Legends Award, gli Oscar dello Sport di Monaco

La 4° Edizione del prestigioso Monaco World Sports Legends Award, gli Oscar dello Sport, si è appena tenuta Venerdì 6 Dicembre per il Media Day e Sabato 7 Dicembre per l’Award Ceremony con Cena di Gala-Spettacolo e Red Carpet nella Salle D’Or del Fairmont Monte Carlo.

Il Monaco World Sports Legends Award ha l’intento di promuovere i valori etici e morali dello sport come ideale per stimolare le persone ad eccellere, ed in particolare i giovani.

I premiati entrano a far parte del Pantheon delle Leggende Mondiali dello Sport attraverso le impronte delle loro mani.

L’evento è stato presentato in 5 lingue dall’Etoile internazionale Lorena Baricalla, Ambasciatrice e Master of Ceremonies del Monaco World Sports Legends Award.

Artista poliedrica in quanto prima ballerina, attrice e cantante Lorena Baricalla, ha portato avanti con talento i due giorni dell’evento esibendosi anche in una attesa performance durante il Gala dell’Award Ceremony concepito come un grande show all’americana con entertainment, corpo di ballo ed orchestra.

Infatti la particolarità dell’evento concepito e prodotto dalla Promo Art Monte-Carlo Production è quella di riunire le Star dello Sport con lo show, l’arte, la moda e il glamour facendo del Monaco World Sports Legends Award una vetrina unica a livello internazionale ed un Red Carpet VIP d’eccezione: gli Oscar dello Sport.

Per tanto i due giorni dell’evento sono all’insegna della moda e del glamour.

Lorena Baricalla, sei nota per la tua capacita di dare anima ad ogni outfit e da vera fashion icon sai ispirare i fashion designers. Sappiamo che hai indossato nei diversi momenti chiave più di 20 outfit realizzati da brand internazionali. Chi hai scelto?

LB : Per i Red Carpet ho voluto gli abiti couture Handmade in Italy di Raquel Balencia, designer spagnola basata a Milano e Parigi che mi veste spesso dall’anno scorso e che apprezzo molto per la sua raffinata eleganza.

Per l’Award Ceremony Show le innovative creazioni di Seyit Ares, un vero talento che ha debuttato da poco che crea abiti scenografici perfetti sul palcoscenico. L’ho conosciuto all’ultima Milano Fashion Week e da artista quale sono mi ha subito colpito. Fabiana Gabellini ha realizzato invece il costume di scena per la mia performance canora: uno scintillante doppio abito di paillettes oro di grande effetto.

Per il WSLA Talk Show ho scelto lo stile femminile di Eles Italia, che mi veste già da tre anni e che ha appositamente creato una colorata collezione per l’occasione; Viktoriia Nosach, stilista polacca ha realizzato outfits molto chic fra cui il grintoso completo per la Press Conference e l’Awarded Dinner; ed abiti da giorno di Seyit Ares e Fabiana Gabellini.

Inoltre ho portato più collezioni dei preziosi orologi dell’esclusiva marca svizzera Century Time Gems, cosi glamour ed eleganti. Non saprei veramente quale scegliere!

Ho avuto anche il piacere di portare un braccialetto che mi ha trasmesso grande emozione. Creato da Mongrip, luxury brand monegasco, fa parte di una esclusiva limited collection di 161 pezzi dedicata a Ayrton Senna, che abbiamo onorato l’anno scorso con il “WSLA Posthumous Award”, e realizzata a partire dagli pneumatici di una delle sue gare.

Tutto questo è volto a far vivere l’evento per tutto l’anno grazie alla ricchezza creativa ed umana dei vari momenti.

Il prestigioso premio è assegnato a sportivi d’eccezione, uomini e donne, in attività o non più, che si siano distinti non solo per i loro exploits sportivi ma anche per il loro esempio che è d’ispirazione per le nuove generazioni.

Quali sono le stars dello sport premiate quest’anno con il World Sports Legends Award?

LB : Ogni anno abbiamo con noi i più grandi campioni al mondo, persone straordinarie!

Ho apprezzato veramente molto Nasser Al-Attiyah, Qatar, 3 volte vincitore della Parigi-Dakar (l’ultima volta nel 2019), medagliato olimpico di tiro a volo. Uno dei più importanti sportivi del Medio Oriente, sta ora preparando il prossimo Dakar ed i Giochi Olimpici di Tokyo. Cugino dell’Emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani è Ambasciatore della Coppa del Mondo di Calcio in Qatar nel 2022. Un uomo caloroso e determinato.

Venuto dagli Stati Uniti Mario Andretti, dalla grande generosità, è la vera Icona della F1 ed è a capo di una dinastia di 8 piloti che include suo figlio Michael e suo nipote Marco. È il solo ad aver vinto Daytona, Indianapolis ed il Campionato del Mondo di F1. Una carriera leggendaria con 111 vittorie.

Il grande Loris Capirossi, dall’Italia, 3 volte Campione del Mondo di MotoGP. Uno dei rider dalla carriera più longeva, è ora Safety Advisor per la Federazione Internazionale di Moto. Conquista con il suo entusiasmo e semplicità.

Dal Messico Ana Gabriela Guevara, è Campionessa del Mondo di 400m e pluri-medagliata olimpica e del mondo. Entrata nel mondo della politica è stata ora nominata Ministro dello Sport del Messico. Una donna che lotta per la condizione femminile nel suo paese con grande determinazione.

Il WSLA Best Values Award for Community Support è stato conferito a Connie Henry, Gran Bretagna, per

Track Academy. Già atleta internazionale di salto triplo, ha fondato questa organizzazione per aiutare giovani in difficili

contesti sociali attraverso l’atletica. Una donna dalla straordinaria intelligenza e capacità di comunicazione.

Infine il WSLA Posthumous Award è andato a Ferenc Puskas, Ungheria, campione e leggenda del calcio mondiale, nell’anno dell’inaugurazione dello stadio nazionale del suo paese a cui è stato dato il suo nome e del 10° anniversario del lancio del FIFA Puskás Award, premio internazionale per il goal dell’anno.

Il Premio è stato ricevuto dalla Famiglia Puskás rappresentata dalla pronipote Ane De Juan Damborena e dall’ex Presidente dell’Ungheria e Campione Olimpico Pál Schmitt. Un momento emozionante per tutto il loro paese che ha seguito con grande interesse la celebrazione.

La grande Famiglia del WSLA cresce ogni anno e queste Leggende dello Sport si uniscono ai premiati delle scorse Edizioni….

LB : Sì, nel 2016 Giacomo Agostini, Carl Fogarty, Mika Hakkinen, Tia Hellebaut, Sir Anthony McCoy, Jean-Marie Pfaff, il Gran Maestro Jhong Uhk Kim, Pernilla Wiberg, Victor Tello (WSLA Best Values Award for community support per Promotora Mexicana De Valores Deportivos A.C), Antony Noghès (WSLA Posthumous Award ricevuto dalla Famiglia Noghès); nel 2017 Michael Doohan, Jacky Ickx, Josefa Idem, Michèle Mouton, Armin Zöggeler; e nel 2018 Osvaldo Ardiles, Jutta Kleinschmidt, Freddie Spencer, Dott. Claudio Costa (WSLA Best Values per aver ideato la Clinica Mobile nel mondo del MotoGP), Ayrton Senna (WSLA Posthumous Award consegnato alla Famiglia Senna).

Il Red Carpet del World Sports Legends Award è fra i più prestigiosi di Monte-Carlo ed è ormai “the place to be”. Pertanto al Gala dell’Award Ceremony chi sono stati gli ospiti di quest’anno?

LB : Hanno partecipato campioni sportivi, artisti internazionali, celebrities e VIPs dal mondo intero: dall’America, Qatar, Russia, Ungheria, Sud America, Francia, Italia, Svizzera, Germania,…

Dal mondo dello sport la off-road racing driver premiata alla scorsa edizione del WSLA Jutta Kleinschmidt, Presidente della Cross Country Rally Commission; i piloti Stéphane Richelmi, Augusto Farfus, Bruno Senna, la cui famiglia ha ricevuto l’anno scorso il “WSLA Posthumous Award” in nome di Ayrton Senna; la nuova generazione con Louis Castellini, 10 anni, Official driver del JB17 Team ; Raul Carrillo Rodriguez, Direttore della Medicina e Scienze Applicate della CONADE (Commissione Nazionale dello Sport del Messico).

Una Delegazione ufficiale ungherese in onore del “WSLA Posthumous Award a Ferenc Puskás” ha incluso l’ex Presidente dell’Ungheria Pal Schmitt; Lőrinc Mészáros, Presidente della Puskas Academy; György Szöllosi, Official Ambassador delle Puskas Affairs of Hungary; Sandor Berzi, Vice Presidente della Federazione Ungherese di Calcio; S.E. György Károlyi, Ambasciatore dell’Ungheria a Parigi; la Famiglia Puskás con la pronipote Ane De Juan Damborena e la nipote Reka Damborena Puskás; il campione di calcio Amancio Amaro, rappresentante ufficiale del Real Madrid e compagno di squadra di Ferenc Puskas.

Inoltre dal settore dell’entertainment il produttore americano di cinema e regista Julius R. Nasso che ha ricevuto in questa occasione un Premio alla Carriera per i successi ottenuti nel mondo con i suoi film di arti marziali e d’azione per la Warner Bros nonché per il suo operato nel settore dell’entertainment. Il Premio è stato creato dall’artista Ivan Rando, Lugano. Nasso ha presenziato con il tenore internazionale Vittorio Grigolo.

Dalle istituzioni S.E l’Ambasciatore d’Italia nel Principato di Monaco Cristiano Gallo; Bernard Gonzales, Prefetto della Regione delle Alpi Marittime; Emanuele De Filippis dell’Ufficio della Segreteria del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; Christine Barca, Segretario Generale di Fight Aids Monaco fondata dalla Principessa Stefania di Monaco.

Inoltre la designer Elena Sivoldaeva; le soprano Ilaria Della Bidia e Leila Brédent; la produttrice di film e compositrice Giovanna Bruschi con il compositore di musica per il cinema e direttore d’orchestra Rodolfo Matulich; Mario Koss, Presidente del PresseBall di Berlino; i fashion designers Seyit Ares, Stefania e Silvia Loriga di Eles Italia, Fabiana Gabellini.

Il Red Carpet lungo più di 50 metri era ricco di esposizioni ed opere d’arte…

LB : Sì, è stato esposto il “Pantheon delle Leggende Mondiali dello Sport” che riunisce le impronte delle mani realizzate coi campioni premiati nelle scorse edizioni durante l’”Handprints Show” con Marcos Marin. Artista ufficiale della Fondazione del Principe Alberto II di Monaco, ed autore della “statuetta” dell’Oscar, ha anche decorato il Red Carpet con opere “WSLA Art meets Sport”.

Inoltre è stato presentato un Memorabilia in onore di Ferenc Puskás e Photo Shooting Set sono stati realizzati dall’Official Partner Century Time Gems e dal Partner Mongrip.

Il WSLA è un evento che sta riscuotendo sempre maggiore successo….

È proprio così. A 3 anni soltanto dalla sua creazione i 14 social networks e web channel dell’Oscar dello Sport ottengono circa 4,900,000 di visualizzazioni uniche all’anno. Inoltre i miei social come artista sono anche molto seguiti ed hanno più di 2,000,000 di visualizzazioni uniche all’anno. Ricevo quotidianamente dai followers tali messaggi di sostegno dal mondo intero che veramente mi toccano il cuore!

Come si è svolto il programma dei 2 giorni?

LB : Il Programma ha previsto il 6 Dicembre il Media Day. Dalle ore 11,30 alle 18 al Fairmont Monte Carlo ho condotto il Talk Show del WSLA “Sporting Stars: The Man or the Woman behind the Champion” e “Show, Art and Fashion”. Per me il Talk Show è il momento privilegiato di incontro con i Premiati e da subito si instaura un clima di amicizia con ognuno di loro. Sono persone piene di energia, passione, che hanno saputo superare i loro limiti grazie a coraggio e disciplina. Tutti Talk Show sono visibili sui web channel del WSLA su YouTube, Vimeo, Daily Motion oltre che sui miei socials …e vi invito a guardarli.

Come si svolge l’Handprints Show per la realizzazione delle impronte delle mani dei campioni ?

LB : E’ un momento in cui i grandi campioni esprimono la loro personalità e creatività con l’artista Marcos Marin.

Sono state da loro realizzate opere veramente interessanti che esponiamo ogni anno sul red carpet e che si stanno moltiplicando. Ormai in soli 4 anni arriviamo già a circa 30 opere.

Anche l’Art Show animato da Century Time Gems, Official Partner dell’evento, ha dato loro la possibilità di partecipare al design di un orologio secondo i loro gusti.

Dove si è svolta la Conferenza Stampa Ufficiale?

LB : Si è tenuta nel tardo pomeriggio della prima giornata nel Salon des Princes del prestigioso Automobile Club de Monaco, seguita da un cocktail e dalla Cena dei Premiati nell’esclusivo ristorante dell’Automobile Club de Monaco. Questo è un luogo privilegiato dove pochi possono accedere ed è qui che sono organizzati tutti i Gran Premi di F1, i Gran Premi Storici ed i Rally. È una vera e propria istituzione nel Principato e nel mondo.

Come si è svolto il Gala degli Award?

LB : La serata ha riscosso strepitoso successo. L’Award Ceremony con Cena di Gala-Spettacolo è stata preceduta dal Red Carpet con Cocktail nella Salle d’Or e nella Galerie Cristal del Fairmont Monte Carlo.

Infine la prestigiosa serata si è conclusa con l’After Ceremony Red Carpet e con il WSLA Party al Lounge del Sun Casino.

Particolare attenzione è stata anche data al lifestyle ed all’arte della gastronomia, quale è stato lo Chef che ha curato la cena?

LB : Il Menu è stato elaborato appositamente dallo Chef Esecutivo del Fairmont Didier Aniès, “Meilleur Ouvrier de France”, in partenariato con la Fondazione Principe Alberto II di Monaco con l’impegno di privilegiare prodotti locali e di stagione e di seguire il programma di salvaguardia animale Mr Goodfish.

L’evento si è svolto in partenariato con l’Hotel Fairmont Monte Carlo.

Ha beneficiato del sostegno dell’Automobile Club de Monaco, della Direzione del Turismo e Congressi di Monaco nonché del partenariato del Sun Casino.

Official Partner per il terzo anno consecutivo il luxury brand svizzero di orologi Century Time Gems.

Partners Elena Sivoldaeva Exclusive, luxury brand monegasco di gioielli e fashion, e Mongrip, luxury brand monegasco di braccialetti.

Partners anche la Alphabet, che opera nel settore della cartoleria, BMP Lugano Study & Consulting e Krystel Ann Art, agenzia di arte contemporanea. RusMonaco era Official Magazine del WSLA per il secondo anno.