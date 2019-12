Vendita all'asta di gioielli a Nizza: molte le occasioni il 18 e 19 dicembre al Crédit Municipal de Nice

Le Crédit Municipal de Nice organizza 43 di Rue Gioffredo in centro città le sue aste di dicembre il giorno 18. Come sempre le occasioni per buoni acquisti sono davvero molte, partendo da anelli, orologi e pezzi di antiquariato.

Una ottima opportunità per regali di Natale a prezzi di sicuro interesse

Vendita monili oro mercoledì 18 dicembre 2019 alle 10H (mostra dalle 9h alle 9h45).

Vendita di gioielli il 19 dicembre 2019 alle 14:00 (Mostra dalle 9h alle 11h30)

Spese legali aggiuntive del 15%.

Il catalogo è consultabile su http://www.credit-municipal-nice.fr/file/open/299

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci: 04 93 13 61 00 info@ccmn.fr