Domenica 15 appuntamento per impavidi nuotatori a Villeneuve Loubet per il Bagno di Natale

Anche quest'anno, il Comitato Festeggiamenti in collaborazione con il comune, organizza, per i più coraggiosi, il famoso bagno di Natale domenica 15 dicembre alle 11 della spiaggia di Figuière.



La convivialità e il buon umore saranno come ogni anno al centro dell'appuntamento.

Dalle 10 alle 11, grandi e piccini vivranno una dimostrazione di cani da salvataggio in azione, per non parlare del Babbo Natale che salirà a bordo dei soccorritori in mare e saluterà i coraggiosi nuotatori.



Alle 10.30 inizio del riscaldamento prima di immergersi alle 11. Dopo il bagno, il Comitato offrirà musica, cioccolato, tè, caffè, dolci e vin brulè.



La cerimonia di premiazione avrà luogo alle 12.



Iscrizioni dalle 9,30 alla spiaggia di Figuière.