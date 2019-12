Santa Lucia, a Nizza è Fête des Lumières

Santa Lucia e la Fête des Lumières: a Nizza l’appuntamento per una suggestiva cerimonia è per oggi, venerdì 13 dicembre, alle ore 17 davanti alla Gare du Sud, nel quartiere Liberation.

All’insegna del “Bien Vivre Ensemble”, grandi e piccini sono invitati a prendere una candela e a illuminare la città per lanciare un messaggio di pace, di speranza e di fraternità.

Questo il programma

Ore 17,00 Incontro sul piazzale antistante la biblioteca Raoul Mille, in un’atmosfera suggestiva ingentilita dalle musiche di un arpista. Accensione delle candele;

Ore 17,30 Partenza della processione aux flambeaux in direzione dell’église Jeanne d’Arc;

Ore 18,00 Illuminazione della facciata dell’église Jeanne d'Arc a cura dell'artista Gaspare di Caro;

Ore 18,15 Momento di riflessione;

Ore 18,30 l’associazione "Les Voix de Nice" e musica a cura dei sapeurs-pompiers;

La Fête des Lumières è organizzata dalla città di Nizza in partenariato con la Fédération du commerce Niçois et de l’Artisanat, ICADE, Vinci, Galets de Nice, La Poste, Le Montsigny, Le comptoir de l’Outre-mer, Mme et M. Becchio, Lou Pantail, Association quartier Malausséna, Association du quartier Saint-Etienne, Comité de quartier Valrose Jeanne d’Arc, FAYAT et Urban Renaissance.

.