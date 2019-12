A Carrù torna la magia della Fiera Nazionale del Bue Grasso: ottanta i capi in mostra nella prima giornata di premiazione

“Questo è un luogo magico, dove si respira passione e amore per il proprio territorio ed il proprio lavoro. Grazie tutti coloro che hanno reso possibile questa magia”.

Con queste parole il sindaco di Carrù Stefania Ieriti, ha dato il via all’edizione 109 della Fiera Nazionale del Bue Grasso, quest’anno in formato extralarge, visto che si allunga da uno a quattro giorni.

All’interno della tensostruttura montata al Bue stadium si è svolta la rassegna zootecnica, con in gara le categorie manzi grassi, vitelli, vitelloni, tori, vitelle, manze e vacca, per un totale di oltre ottanta capi.

Il riconoscimento speciale dei Bravom è stato assegnato a Franco Tomatis di Magliano.

Primo premio dei manzi grassi della coscia a Luigi Carlo Vallino di Marene.

Al secondo posto Giuseppe e Andrea Fruttero di Trinità e al terzo Romina Martinengo da Rocca de' Baldi.

Per i manzi nostrani: primo Ivan Abello di Villar San Costanzo, secondo Maria Giuseppina Revelli di Clavesana e Antonella Ferrero di Gabiano in provincia di Alessandria.

Manzi grassi migliorati: Gualtiero Sansoldo di Tarantasca, secondo Silvio Roccia di Fossano e terzo Alberto Streri di Margarita.

Vitelli castrati: primo premio al carrucese Giuseppe Ferreri.

Vitelloni della coscia: Luigi Carlo Vallino di Marene.

Vitelle della coscia: i fratelli Delsoglio di Fossano.

Tori: Carlo Isaia di Cuneo.

Vacche grasse: Società agricola Colombero di Caraglio.

Manze grasse: Dario Bersano di Villafalletto.

Ecco i prossimi appuntamenti:

Sabato 14 dicembre in piazza Mercato Asta Mondiale del Bue, mentre alle ore 13 al Palafiera Gran Galà del bollito.

Domenica 15 dicembre in piazza Mercato. Rassegna zootecnica con i buoi dalle ore 7 sino alle 13, con l’elezione del Re della Fiera. Nella stessa giornata grande esposizione di bancarelle, macchine agricole, street food, presso l’area mercatale ed il concentrico, dalle ore 7 fino alle 19. “Bollito No Stop” al Palafiera dalle 8 in poi.